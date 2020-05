Trump afirma que Biden debe "luchar" contra su acusación de abuso sexual

Sin embargo, dijo que vio la actitud de la supuesta víctima, Tara Reade, "creíble".

El mandatario, que también se ha tenido que enfrentar a diversas acusaciones de presunto abuso sexual, insistió en que ha sido "falsamente acusado". "He sido falsamente acusado por personas que ni siquiera he visto, nunca he visto a muchas de esas personas. Y algunas de ellas, las conocí sin ningún interés", expresó Trump.

"De repente te conviertes en un hombre rico, eres un hombre famoso, después te conviertes en presidente, y la gente que nunca has visto y de la que nunca has oído hablar presenta cargos. Así que en cierto modo se podría decir que estoy dando la cara por él", aseguró el presidente, en relación a Biden.

Tara Reade, que coordinaba el programa de becas de la oficina de Biden en 1993, aseguró en abril que el entonces senador había abusado de ella en un pasillo del Capitolio. Previamente, había acusado a Biden de tocamientos, dando pie a una sospecha que ha enturbiado la campaña demócrata.

Por su parte, el exvicepresidente estadounidense negó este mismo viernes las acusaciones. "No es cierto. Nunca ocurrió", aseguró tajante Biden, a la vez que defendido que, a lo largo de su carrera política, ha demostrado su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres y perseguir abusos como los que se le han imputado en estas últimas semanas.

Así, aunque admitió que "los detalles de estas acusaciones" son "complicados", señaló que es necesario que cualquier mensaje sea sometido "a una investigación y análisis apropiados", poniendo en cuestión la veracidad de la denuncia de abuso sexual hecha por Reade.

El año pasado; Reade se sumó a la voz de otras mujeres que acusan a Biden de tocamientos, besos o abrazos que consideraban inapropiados. En marzo Reade amplió su denuncia en diversas entrevistas con distintos medios estadounidenses y acusó al candidato demócrata de abuso sexual.

Pide al Senado revelar información

Biden envió este viernes una carta a la secretaría del Senado para pedir que liberen cualquier tipo de información relacionada con lo sucedido, así como para encontrar la supuesta denuncia de acoso sexual presentada por Reade.

"Le pido que tome o dirija las acciones necesarias para establecer la ubicación de los registros de esta oficina, y cuando hayan sido localizados, buscar la supuesta denuncia y hacer públicos los resultados", solicitó en una carta dirigida a la secretaria del Senado estadounidense, Julie Adams, recogida por el diario 'The Hill'.

El temor de los demócratas

En días pasados dos conocidas de Tara Reade dijeron que ella les había revelado ciertos aspectos de la denuncia.

Temerosos por la creciente precariedad de la posición política del presidente Donald Trump, quien busca reelegirse durante las elecciones de noviembre, algunos republicanos aprovechan la denuncia para acusar a los demócratas de hipocresía al solo defender a las mujeres que acusan a los conservadores.

Los demócratas se encuentran en la situación incómoda de reconocer enérgicamente a las mujeres que presentan denuncias y a la vez defender al hombre que será su portaestandarte en la elección que muchos consideran la más importante de sus vidas.

“La campaña ha emitido declaraciones, pero él no lo ha hecho de su propia voz”, subrayó la expresidenta del Comité Demócrata Nacional, Donna Brazile. “Esto no ayuda, sólo daña: no sólo para la persona que tiene que dar la cara, sino que también afecta al candidato”.

El enfrentamiento en noviembre entre Biden y Trump será la primera contienda presidencial de la era #MeToo, que ha llevado a muchas mujeres a presentar abiertamente acusaciones de agresiones sexuales.

Las mujeres representan un sector crucial del electorado para los demócratas, y Biden tiene un historial ambivalente. Si bien redactó la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer en su periodo como senador, también recibió fuertes criticas por la manera en que enfrentó el testimonio de Anita Hill en el Senado en la década de 1990. Justo antes de lanzar su campaña de 2020, varias mujeres lo acusaron de realizar manoseos no deseados, conducta por la que él ofreció disculpas.

Biden ha prometido elegir a una mujer como compañera de fórmula, por lo que la acusación coloca a las potenciales candidatas a la vicepresidencia en una situación difícil.