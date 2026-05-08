Rusia y Ucrania confirman tregua del 9 al 11 de mayo bajo mediación de EEUU

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 8 de mayo de 2026.

MOSCÚ.- Rusia y Ucrania confirmaron un alto al fuego mediado por Estados Unidos de tres días a partir del sábado, cuando Moscú celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como un intercambio de 1.000 prisioneros cada uno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que Ucrania y Rusia habían aceptado la tregua del 9, 10 y 11 de mayo y confió en que será "el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil".

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En su mensaje en Truth Social, Trump sostuvo que el desenlace de la guerra estaba "cada vez más cerca", mientras esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estos diálogos habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

El Kremlin informó este viernes haber aceptado la propuesta del presidente Trump.

"Siguiendo instrucciones del presidente Vladímir Putin, confirmo la aceptación por parte rusa de la iniciativa propuesta recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania", señaló Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, a la prensa local.

Agregó que “lo principal es que se acordó realizar un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando durante el alto el fuego”.

Ushakov afirmó que la iniciativa va en línea con la reciente conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, en la que ambos líderes destacaron la alianza entre sus países durante la Segunda Guerra Mundial y “analizaron la posibilidad de un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria".

“Es importante que la iniciativa del presidente Trump coincida precisamente con el 81 aniversario de la victoria sobre el nazismo, que es una fiesta sagrada para nosotros”, concluyó.

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en 2022 y ya en su quinto año, ha causado cientos de miles de muertos. Es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Esperan negociadores en Ucrania

"En el marco del proceso negociador mediado por la parte estadounidense, hemos recibido el beneplácito de Rusia para realizar un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000. También se ha de establecer un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo", dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El mandatario agradeció al presidente Trump y a su equipo sus "productivos" esfuerzos diplomáticos. Destacó que espera de Washington que garantice que Moscú cumpla con lo acordado.

"Un argumento adicional para Ucrania, a la hora de determinar nuestra posición, siempre ha sido la resolución de uno de los aspectos humanitarios clave de esta guerra, a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja es menos importante para nosotros que las vidas de los prisioneros ucranianos", señaló en alusión al emplazamiento del desfile que se organizará en Moscú por las festividades de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Dijo esperar la llegada a Ucrania de los negociadores estadounidenses en las próximas semanas. Justo después de la publicación del mensaje de Trump, Zelenski ordenó al ejército no atacar el desfile militar previsto para el sábado en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en 1945.

Una alta fuente de la presidencia ucraniana dijo que Kiev "intercambió la ausencia de drones en Moscú mañana por 1.000 prisioneros de guerra".

Ucrania actuará "en espejo" durante la tregua, añadió la fuente bajo anonimato.

FUENTE: Con información de AFP/EFE