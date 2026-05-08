viernes 8  de  mayo 2026
NARCOTRÁFICO

Trump responsabiliza a los carteles mexicanos por la crisis del fentanilo en EEUU

La Casa Blanca elevó el tono frente a la crisis del fentanilo y cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para contener al narcotráfico

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

AFP
Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.

RONALDO SCHEMIDT /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los carteles del narcotráfico “controlan México”, en medio de las crecientes tensiones con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Desde la Casa Blanca, durante una actividad por el Día de la Madre, Trump advirtió que la crisis del fentanilo continúa cobrando miles de vidas en Estados Unidos y responsabilizó a las estructuras criminales que operan en México por el flujo de esta droga sintética.

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“Tenemos un problema porque los carteles controlan México y nadie más; solo ellos lo controlan. Ya perdimos 200,000 personas al año por culpa de este veneno que inunda nuestro país”, afirmó el mandatario.

Trump sostuvo que su administración logró reducir en un 97% el tráfico de drogas por vía marítima, aunque reconoció que persisten desafíos en la frontera terrestre con México, convertida en uno de los principales focos de preocupación para Washington.

Las declaraciones del presidente estadounidense surgieron luego de que Sheinbaum intentara defender la estrategia de seguridad de su administración e indicara que las autoridades mexicanas redujeron significativamente el paso de fentanilo hacia Estados Unidos.

Narcotráfico

Sin embargo, Trump volvió a cuestionar la actuación del gobierno mexicano frente al avance de los carteles y reiteró que Estados Unidos no permanecerá pasivo ante el poder que mantienen las organizaciones criminales en territorio mexicano.

“Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, advirtió Trump el jueves, al dejar nuevamente sobre la mesa la posibilidad de medidas más contundentes contra los grupos narcotraficantes.

Trump ha mantenido en los últimos meses un discurso firme contra los carteles mexicanos, a los que considera responsables directos de la expansión del fentanilo en Estados Unidos, una crisis que sigue provocando decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

FUENTE: Con información de Europa Press

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