Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

WASHINGTON — La crisis económica golpea al régimen iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no está pagando a "grandes sectores" de su Ejército, al que acusa de matar a su población incluso cuando no se manifiesta, y advirtió de "una crisis humanitaria de proporciones épicas", un día después de anunciar nuevas presiones económicas contra Teherán.

"La fracasada República Islámica de Irán no está pagando a grandes sectores de sus fuerzas militares, mientras, al mismo tiempo, mata a manifestantes, incluso cuando no están protestando, en niveles nunca vistos antes", afirmó el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, Trump se refirió a la situación en Irán como una "crisis humanitaria de proporciones épicas" que "debe detenerse".

Este mensaje llega después de que Estados Unidos e Irán hayan dejado expirar el plazo de 60 días para lograr un acuerdo definitivo a la crisis abierta por la ofensiva iniciada por el Ejército estadounidense e israelí contra Irán el pasado febrero.

En un nuevo giro, Estados Unidos amenazó con iniciar una ofensiva comercial para cortar todas las fuentes de financiación de Irán, e incluso con imponer sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluido China, para lograr un aislamiento total de la economía iraní.

Operación 'Paria económico'

Las denuncias de Trump coinciden con un aumento de la presión para forzar a Irán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel hace casi seis meses para acabar con los planes nucleares del régimen iraní.

La víspera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la operación 'Paria económica' contra el país persa, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica, una semana después de que caducara un alto el fuego y el plazo de 60 días acordado por ambos países para negociar el fin de la guerra.

El programa busca reducir aún más las ventas de crudo iraní y apunta a cinco "vías vitales" que Teherán emplea para generar ingresos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado el suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos.

Ataques cinéticos

El mismo lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes.

"Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", aseguró.

Por su parte, Teherán ha respondido que no permitirá que Washington dicte los términos del fin de la guerra y ha reiterado sus advertencias a otros países para que no participen en la nueva campaña económica estadounidense en su contra.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE