martes 25  de  agosto 2026
EEUU

Donald Trump prorroga por un año más el embargo comercial contra Cuba

Con esta determinación, el gobierno prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2027 las autoridades normativas que respaldan las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos

&nbsp;El dictador de Cuba Raúl Castro (2-derecha), junto al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (2-izquierda), asiste a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana, Cuba.

 El dictador de Cuba Raúl Castro (2-derecha), junto al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (2-izquierda), asiste a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana, Cuba.

EFE
El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026.&nbsp;

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

WASHINGTON — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ejecutivo el 20 de agosto de 2026 mediante el cual extendió por un año la aplicación de las facultades contempladas en la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA), con relación a Cuba.

Con esta determinación, el gobierno estadounidense prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2027 las autoridades normativas que respaldan las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, evitando su expiración prevista para septiembre de 2026.

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En 1962, la administración de John F. Kennedy recurrió a las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo, que Washington acaba de prorrogar, para establecer el embargo contra la isla comunista.

Aunque la renovación de la ley era algo esperado, llega en un momento difícil para Cuba, que enfrenta desde enero un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

En el documento emitido desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense justificó la medida señalando que la continuidad de estas restricciones "redunda en el interés nacional de Estados Unidos", reseña el portal web Martí Noticias

El memorando instruyó formalmente al Secretario del Tesoro para la publicación oficial del decreto en el Registro Federal, manteniendo la vigencia del marco legal ejecutivo que sostiene las limitaciones comerciales y financieras hacia la Isla.

Reacciones oficiales y contexto legal del mecanismo

La extensión ejecutiva generó respuestas inmediatas por parte de la cúpula diplomática de La Habana, mientras analistas contextualizan el alcance del procedimiento:

  • Rechazo de la Cancillería cubana: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la resolución catalogándola como la confirmación de una política de presión económica que busca asfixiar a la población en medio de la severa crisis que atraviesa el país.

  • Debate sobre la crisis interna: Pese al discurso oficial de La Habana que responsabiliza al embargo de los males económicos, diversos sectores de la ciudadanía y analistas independientes señalan la gestión centralizada del régimen y la falta de reformas estructurales como las causas primordiales del colapso social y productivo en la Isla.

Con esta decisión, la administración estadounidense mantiene sin variaciones el esquema de sanciones y controles financieros aplicados al régimen cubano durante el presente periodo fiscal.

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.

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