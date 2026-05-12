Trump asegura que su Gobierno no necesita la ayuda de la OTAN: "EEUU ya ha vencido militarmente a Irán"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026.

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump aseguró este martes que su Gobierno no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán porque Washington ya ha vencido militarmente a la República Islámica y reiteró sus críticas por la falta de apoyo de los aliados en la guerra.

"La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estarían ahí", dijo a reporteros en la Casa Blanca antes de emprender viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

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Trump repitió que no necesitarán "ayuda alguna" de sus socios en Irán. "Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo", agregó.

El estadounidense ha criticado repetidamente a los países miembros de la OTAN por no acudir al llamado de EEUU, que junto a Israel inició la guerra contra el país persa el 28 de febrero, sin consultar o avisar previamente a sus socios.

Como respuesta a los comentarios del canciller alemán, Friedrich Merz, de que Washington había sido "humillado" por Teherán en las negociaciones de paz, Trump ordenó comenzar la retirada de unos 5.000 militares estadounidenses de Alemania, cifra que podría ampliarse.

Estados Unidos e Israel han eliminado a la cúpula política y militar del régimen y han destruido la capacidad naval y aérea de Irán; sin embargo, Teherán posee misiles y drones capaces de hacer daño.

Bloqueo naval

Trump también reprochó en más de una ocasión la decisión de España de no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares estadounidenses y ha llegado a amenazar con cortar todo el comercio con Madrid e imponer un embargo comercial contra el país europeo.

El presidente estadounidense dijo este martes que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz con Teherán que no cumpla con los objetivos de la guerra, debido a que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

La tregua en la guerra contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta iraní a la propuesta de paz de Washington, de la que aún se desconocen los detalles.

FUENTE: Con información de EFE