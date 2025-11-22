Miss Jamaica pasará 7 días en Unidad de Cuidados Intensivos tras caída

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Miss Jamaica , Gabrielle Henry, permanece hospitalizada tres días después de caerse del escenario durante la ronda preliminar de vestidos de noche de Miss Universo . Según la Dra. Henry-Samuels, la joven no se encuentra tan bien como esperaba el personal médico; sin embargo, el hospital continúa brindándole el tratamiento requerido.

Debido a su estado, el personal médico ha determinado que Henry deberá permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada.

EN LAS REDES Papa León XIV felicita a arzobispo de Eslovaquia durante fiesta electrónica

CERTAMEN DE BELLEZA Todo lo que debes saber sobre Miss Universo 2025

La concursante desfilaba por el escenario durante la competencia preliminar en Tailandia el 19 de noviembre, luciendo un vestido naranja brillante y tacones altos, cuando tropezó y se cayó.

En una actualización de la Organización Miss Universo Jamaica publicada en sus Historias de Instagram el viernes 21 de noviembre y enviada a People, se explicó que la hermana de Henry, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, se encuentra actualmente con Henry y su madre, Maureen Henry, en Tailandia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe Jamaica (@officialmissuniversejamaica)

Comunicado

La Organización Miss Universo Jamaica pidió a los jamaicanos, tanto en Jamaica como en la diáspora, que tengan a Gabrielle presente en sus oraciones durante este momento tan difícil.

También animaron a personas de todo el mundo a unirse para brindarle apoyo, fortaleza y esperanza.

"Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia. Nuestra principal prioridad sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos", se lee en el comunicado.

Poco después de la caída de Henry, la organización Miss Universo Jamaica publicó un primer boletín en línea indicando que la aspirante a Miss Universo había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit en Tailandia.

"Los profesionales médicos están atendiendo su atención y han informado que no sufre ninguna lesión que ponga en peligro su vida; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su recuperación completa", aseguró la organización.

Raúl Rocha, propietario del certamen Miss Universo, también afirmó en una publicación anterior en Instagram que había visitado a Henry, quien no tenía huesos rotos y estaba recibiendo buenos cuidados.