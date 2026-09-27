Trump revierte políticas de Biden sobre los autos eléctricos y promete vehículos más baratos

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un recorrido por los Milford Proving Grounds de General Motors el 27 de julio de 2026 en Milford, Michigan.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció la aprobación de nuevas normas de eficiencia en el consumo de combustible, unos pasos que "anulan" las "ridículas" políticas de incentivos a los vehículos eléctricos impulsadas por su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden.

"Es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles de Estados Unidos", dijo Trump en un mensaje en redes sociales. "Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que anulan la ridícula decisión sobre vehículos eléctricos", señaló, en referencia a las citadas políticas.

Así, acusó al partido Demócrata de hacer que el sector automotriz perdiera "miles de millones de dólares" y "forzar a los estadounidenses a usar coches que nunca quisieron". "Gastaron miles de millones de dólares en cargadores que nunca llegaron a construirse", ha explicado.

El inquilino de la Casa Blanca, que no detalló cuáles son los cambios que aprobó ni cuándo entrarán en vigor, argumentó que estos pasos "acabarán con el despilfarro en la fabricación de automóviles en Estados Unidos".

Autos más baratos

"Eso significa precios más bajos, ahorrando a las familias miles de dólares al comprar un vehículo nuevo, hermoso y seguro; muy superior a esos 'monstruos ambientales' que se estaban fabricando hasta ahora", destacado el mandatario estadounidense.

Asimismo, aseguró que "todos los fabricantes" se han puesto ya en contacto con él para "expresar su deseo" de producir en Estados Unidos. "Ahora pueden hacerlo", recalcó, al tiempo que defendió que su Administración "está invirtiendo más de 100.000 millones de dólares en vehículos estadounidenses".

"Eso es solo el principio. Las fábricas están volviendo, los puestos de trabajo están volviendo a Míchigan, Ohio, India, Carolina del Sur y el resto del país", destacó Trump, quien dio, además, las gracias por su labor a los secretarios de Transporte y Comercio, Sean Duffy y Howard Lutnick, respectivamente.

FUENTE: Con información de Europa Press