viernes 25  de  septiembre 2026
MIGRACIÓN

Caravana de migrantes avanza hacia México pese a las advertencias de EEUU

Los migrantes recorrieron unos 40 kilómetros durante cerca de 12 horas antes de llegar a la principal ciudad de la frontera sur mexicana

Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco

Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco

Por Santiago Perales

TAPACHULA. - A pocos meses de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos aparecen nuevamente las llamadas caravanas de migrantes. Unas 300 personas, en su mayoría hondureños, ingresaron a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país. Algunos buscan llegar a Estados Unidos, mientras otros contemplan permanecer en territorio mexicano.

El contingente, denominado "Fe y Esperanza", salió el pasado domingo de San Pedro Sula, Honduras, atravesó Guatemala y cruzó hacia México por el puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con el estado de Chiapas.

Lee además
Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el pasillo de una corte de inmigración de Estados Unidos. Foto referencial. 
Migración

Juez de Texas fija para la próxima semana audiencia sobre liberación de migrante herido por ICE
Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Mujeres, hombres y algunos niños recorrieron unos 40 kilómetros durante cerca de 12 horas a través de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico, hasta llegar a Tapachula, principal ciudad de la frontera sur mexicana.

Entre los integrantes se encuentra el hondureño Carlos Alexis Ortiz, un agricultor dedicado a la siembra de maíz que decidió abandonar su país debido a las dificultades económicas.

Ortiz, quien utiliza muletas para desplazarse, pretendía llegar a Estados Unidos. Sin embargo, este viernes, ya en Tapachula, se enteró de que su madre está enferma y decidió interrumpir el recorrido.

“Sí, primera vez. Si Dios lo permite, dependiendo de la situación, vuelvo otra vez, porque el sueño mío, la verdad de las cosas, es llegar a Estados Unidos”, relató.

Algunos migrantes contemplan quedarse en México

En la caravana también viaja Dilmar Campos, originario de El Salvador, quien aseguró que es la segunda vez en menos de un mes que intenta avanzar en un contingente migrante. También atribuyó su salida a las dificultades económicas que enfrenta en su país.

A diferencia de otros integrantes, Campos considera establecerse en México si consigue regularizar su situación migratoria y encontrar trabajo, particularmente en el norte del país.

“Yo, en lo personal, quiero quedarme un rato acá y ver si se puede. Si no, me quedo en México, veo si arreglo mi situación. A mí México me encanta, nomás que en los estados del sur no hay mucho dinero, se parece a mi país”, afirmó.

Un migrante deportado intenta llegar nuevamente a EEUU

Otro de los integrantes es el hondureño Óscar Vanegas, originario de Victoria, en el departamento de Yoro, quien contó que fue deportado hace siete meses y ahora pretende alcanzar nuevamente la frontera con Estados Unidos.

“Sí, vamos en masa. Sí, tenemos miedo, porque siempre va a haber miedo, pero nosotros confiamos en que Dios nos ayuda y, si les pedimos a las autoridades que nos apoyen, los mexicanos son buenos, nos regalan comida. Yo ya he pasado por aquí”, expresó.

Vanegas rechazó que la movilización esté financiada por alguna organización y aseguró que los migrantes viajan con sus propios recursos, aunque también dependen de los alimentos y la ayuda que reciben durante el trayecto.

La caravana permanecía este viernes en el parque Bicentenario de Tapachula, donde sus integrantes recibían atención e hidratación antes de reanudar el domingo su recorrido hacia el norte de México.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump pide a la Corte Suprema reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

EEUU apuesta en la ONU por el fin del desplazamiento forzado y reformas al sistema global de asilo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

Prisión en Cuba. 
ARBITRARIO

OCDH exige la liberación del periodista cubano Henry Constantín

Imagen referencial
TOME PRECAUCIONES

Fuerte oleaje y mareas altas elevan riesgo en costas del sur de Florida

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Te puede interesar

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Por Julián Varela
Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.   
FLORIDA

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da la mano con el presidente de China, Xi Jinping, en Washington D.C.
BALANCE

Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"