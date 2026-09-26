EEUU y China pactan sobre carbón y abren un canal de diálogo sobre inteligencia artificial

El presidente de EEUUDonald Trump, habla con el presidente de China, Xi Jinping, mientras se van después de visitar los Archivos Nacionales en Washington, DC, el 25 de septiembre de 2026.

WASHINGTON — Ya se conocen más detalles sobre la cumbre entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping. Estados Unidos y China acordaron establecer un canal de diálogo sobre inteligencia artificial (IA) para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología, así como un nuevo acuerdo mediante el cual Pekín importará carbón estadounidense.

Trump y Xi Jinping abordaron también el comercio, la guerra en Irán y confirmaron que se reunirán por tercera y cuarta vez este año en citas internacionales en China y Estados Unidos.

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El Partido Comunista Chino busca consolidar su poder a través de la IA, integrando avances tecnológicos civiles y militares bajo un estricto control estatal, advirtiendo sobre riesgos de estabilidad interna.

Según los comunicados de la Casa Blanca y de la agencia estatal Xinhua sobre lo tratado durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington esta semana, el próximo intercambio del mecanismo tendrá lugar en noviembre de 2026, y ambos países pactaron, además, establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con la IA. El cuarto encuentro será en diciembre para la cumbre del G-20 a realizarse en el resort Doral de Trump en Miami.

El documento estadounidense se refirió a esta tecnología emergente como "superinteligencia", según la rebautizó el presidente Donald Trump este martes. Fue uno de los principales temas tratados durante la visita de Estado de tres días, que concluyó el viernes.

Los dos países habilitaron un "Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI) para intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios" de la IA, y acordaron establecer un "canal de comunicación bilateral" para incidentes, señaló la Casa Blanca.

Mientras Trump dijo en redes sociales que esta tecnología debe "dejarse tal y como está", Xi apostó durante la cita por garantizar que "permanezca bajo control humano y beneficie a la población".

Comercio

En el plano comercial, se pusieron en marcha el Consejo de Comercio EEUU-China y el Consejo de Inversión EEUU-China, constituidos durante la visita de Trump a Pekín en mayo de 2026, y se anunció que China importará al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón procedente de Estados Unidos en 2027 y de nuevo en 2028.

Asimismo, ambos países alcanzaron un consenso sobre recomendaciones para aplicar un trato arancelario más favorable a 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles en cada dirección. Entre las exportaciones estadounidenses figuran productos agrícolas, madera o cosméticos y entre las importaciones, electrodomésticos o juguetes.

El comunicado norteamericano también señala que ambas partes "seguirán trabajando" en las preocupaciones estadounidenses sobre las exportaciones chinas de tierras raras y minerales críticos a Estados Unidos, "con el objetivo de garantizar que los niveles de envío vuelvan a ser adecuados".

Taiwán e Irán

En ambos comunicados se recoge que Xi y Trump acordaron que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares y que ningún país u organización debe imponer peajes en las vías navegables internacionales.

Xi había declarado el jueves que Washington y Teherán debían resolver sus diferencias "lo antes posible" mediante la negociación, según la agencia estatal Xinhua.

Ninguno de los documentos menciona a Taiwán, un asunto delicado para China. Xi pidió a Washington "prudencia" respecto a Taiwán, que China considera parte de su territorio, mientras que Estados Unidos apoya militarmente a la isla.

El gobernante chino presionó a Trump para que expresara un rechazo explícito a la independencia de la isla, mientras el presidente estadounidense mantiene bloqueado un paquete de armamento defensivo para Taipéi que pretende utilizar como "moneda de cambio" en sus negociaciones.

Control armamentístico

El texto también señala que Estados Unidos instó a Pekín a seguir luchando contra los precursores químicos del fentanilo y a aumentar la producción de productos petrolíferos para "estabilizar el suministro mundial", mientras que Trump abogó por negociaciones trilaterales de control de armamento entre Estados Unidos, Rusia y China.

Xinhua añadió que ambas fuerzas armadas firmarían "lo antes posible" un memorando de entendimiento para fortalecer la comunicación y la prevención de crisis.

Otro resultado de esta visita de Estado fue el anuncio de la próxima llegada al zoo de Atlanta (sur) de dos pandas, emblemáticos de la diplomacia china.

Más allá de estos anuncios, la cita se ha saldado con la prórroga hasta enero de la tregua arancelaria anunciada justo antes de la llegada del presidente chino a Washington.

El anuncio de que los dos líderes mantendrían su diálogo fue quizá el mayor resultado tangible para ambas partes.

FUENTE: Con información de EFE y AFP