Trump cree que podría haber un acuerdo con Cuba y "no será necesaria una intervención militar"

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar en la isla.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después que la cadena CBS News informara que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país porque hay “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.

Según publicó CBS News, el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para una posible acción militar en torno a Cuba.

El 22 de septiembre con ocasión de su discurso en la 81.ª período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, afirmó que Cuba es “un Estado fallido”, y defendió la política exterior de Washington en medio de tensiones.

El mandatario agregó que el régimen comunista “caerá y añadió que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estaba "inmerso en las negociaciones" con La Habana.

Canciller cubano en la ONU

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU, que espera “que nunca ocurra” una intervención militar de EEUU en la isla y que, “de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”.

Rodríguez reiteró en ONU que “persiste la amenaza del uso de la fuerza militar” contra la isla, sin embargo, sus declaraciones coincidieron con señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que cree habrá “un acuerdo” con Cuba y no será “necesaria” una intervención militar.

El canciller señaló que desde el gobierno son “conscientes del inmenso desafío” que enfrenta la isla “para su seguridad y su supervivencia”.

Anteriormente, en una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano aseguró que EEUU “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han “habido algunas conversaciones diplomáticas”, pero no quiso “ofrecer más detalles” y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por fuerzas estadounidenses en enero en Venezuela, la Administración de Donald Trump ha redoblado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, para forzar cambios políticos y económicos en la isla.

FUENTE: Con información de EFE/Univisión/DLA