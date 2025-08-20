miércoles 20  de  agosto 2025
Walmart retira camarones posiblemente radiactivos luego de advertir al público que no los consumiera

Una muestra de camarones empanizados dio positivo a la sustancia, según la FDA, pero esta muestra positiva "no entró en el comercio estadounidense"

Imagen de un plato con camarones en salsa blanca

Imagen de un plato con camarones en salsa blanca

Pixabay

Walmart retiró del mercado algunos de sus productos de camarón en EEUU tras detectarse material radiactivo en un envío de mariscos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU FDA) advirtió al público que no consumiera camarones congelados vendidos bajo la etiqueta Great Value de Walmart, ya que podrían haber estado expuestos a un isótopo peligroso en los contenedores de envío.

Los estafadores dominicanos, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, y pidiendo dinero para atender supuestos accidentes de tránsito
DELITOS

Cuatro sujetos aceptan extradición de República Dominicana a EEUU por varios cargos
Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

Una muestra de camarones empanizados dio positivo a la sustancia, según la FDA, pero esta muestra positiva "no entró en el comercio estadounidense".

Se ha recomendado a los consumidores de 13 estados de EEUU donde se venden los productos de camarón que desechen cualquier producto comprado recientemente entre tres lotes.

