Walmart retira camarones posiblemente radiactivos luego de advertir al público que no los consumiera

Imagen de un plato con camarones en salsa blanca

Walmart retiró del mercado algunos de sus productos de camarón en EEUU tras detectarse material radiactivo en un envío de mariscos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU FDA ) advirtió al público que no consumiera camarones congelados vendidos bajo la etiqueta Great Value de Walmart, ya que podrían haber estado expuestos a un isótopo peligroso en los contenedores de envío.

Una muestra de camarones empanizados dio positivo a la sustancia, según la FDA, pero esta muestra positiva "no entró en el comercio estadounidense".

Se ha recomendado a los consumidores de 13 estados de EEUU donde se venden los productos de camarón que desechen cualquier producto comprado recientemente entre tres lotes.

