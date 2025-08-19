Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

MIAMI- El gobernante de Venezuela , Nicolás Maduro , dispuso este martes la suspensión de toda actividad relacionada con drones en el territorio nacional, de acuerdo con una resolución oficial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.927 .

La medida, que tendrá una duración inicial de 30 días prorrogables , prohíbe de forma expresa "la compra, venta, operación, registro, importación, fabricación y entrenamiento vinculados a aeronaves pilotadas a distancia, incluidos los aeromodelos". Solo se contempla como excepción el uso por parte de organismos de seguridad del Estado.

Según precisó el ministro de Transporte del régimen, Ramón Velásquez Araguayán, será el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el organismo encargado de hacer cumplir la prohibición y de aprobar posibles solicitudes excepcionales, en caso de que se consideren justificadas.

"Tensión política"

Diversos medios de comunicación venezolanos, como Efecto Cocuyo, NTN24 y La Verdad, señalan que la decisión se produce en medio de un clima de tensión política y de crecientes medidas de control interno por parte del régimen, después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro.

El régimen de Maduro busca reforzar el control del espacio aéreo y evitar cualquier tipo de monitoreo independiente en zonas estratégicas frente a la presencia militar norteamericana en el mar Caribe. Para sectores opositores, la medida confirma el nivel de nerviosismo dentro del chavismo tras el endurecimiento de las acciones de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo, NTN24 y La Verdad