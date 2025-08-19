martes 19  de  agosto 2025
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

La medida tiene una duración inicial de 30 días prorrogables, prohíbe de forma expresa "la compra, venta y fabricación" de estos dispositivos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.&nbsp;

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dispuso este martes la suspensión de toda actividad relacionada con drones en el territorio nacional, de acuerdo con una resolución oficial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.927.

La medida, que tendrá una duración inicial de 30 días prorrogables, prohíbe de forma expresa "la compra, venta, operación, registro, importación, fabricación y entrenamiento vinculados a aeronaves pilotadas a distancia, incluidos los aeromodelos". Solo se contempla como excepción el uso por parte de organismos de seguridad del Estado.

Lee además
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
ANÁLISIS

Maduro, la recompensa que redefine el mapa del poder en América Latina
Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Según precisó el ministro de Transporte del régimen, Ramón Velásquez Araguayán, será el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el organismo encargado de hacer cumplir la prohibición y de aprobar posibles solicitudes excepcionales, en caso de que se consideren justificadas.

"Tensión política"

Diversos medios de comunicación venezolanos, como Efecto Cocuyo, NTN24 y La Verdad, señalan que la decisión se produce en medio de un clima de tensión política y de crecientes medidas de control interno por parte del régimen, después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro.

El régimen de Maduro busca reforzar el control del espacio aéreo y evitar cualquier tipo de monitoreo independiente en zonas estratégicas frente a la presencia militar norteamericana en el mar Caribe. Para sectores opositores, la medida confirma el nivel de nerviosismo dentro del chavismo tras el endurecimiento de las acciones de Estados Unidos.

Embed

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo, NTN24 y La Verdad

Temas
Te puede interesar

Maduro y Petro, una amenaza para Estados Unidos

Fiscal ante la CPI se aparta del caso Venezuela por crímenes de lesa humanidad

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Te puede interesar

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
COMERCIO

EEUU amplía lista de aranceles para "productos derivados" del acero y aluminio

El Departamento de Policía Metropolitana en el lugar de un doble tiroteo el 18 de agosto de 2025 en Washington, D.C.
PESQUISA

Departamento de Justicia investiga presunta falsificación de datos por la Policía de Washington