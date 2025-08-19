martes 19  de  agosto 2025
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Begoña Gómez anteriormente fue imputada por la justicia española por corrupción y tráfico de influencias en una investigación anterior

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, ha sido convocada por un juez de Madrid para declarar el próximo 11 de septiembre en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos públicos, según confirmó este martes un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De acuerdo con medios españoles, el magistrado intenta determinar si una funcionaria del equipo del presidente habría trabajado para Gómez —quien entonces dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid— utilizando recursos públicos para fines privados.

El juez investiga si el tiempo y salario de esa empleada pudieron ser destinados a actividades personales vinculadas a Gómez.

"Episodio judicial"

Se trata de un nuevo episodio judicial que afecta al entorno de Sánchez. Desde abril de 2024, Begoña Gómez ya se encuentra imputada por corrupción y tráfico de influencias, tras ser señalada por presuntamente utilizar su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para captar financiación privada para el máster que dirigía, entre otros, ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación fue abierta tras las denuncias presentadas por dos organizaciones vinculadas a ese sector.

Begoña Gómez compareció por primera vez en julio de 2024, ocasión en la que optó por acogerse a su derecho a no declarar.

Este procedimiento se suma a otros casos que han salpicado recientemente al entorno del mandatario español. El diputado socialista Santos Cerdán, excolaborador directo de Sánchez, fue detenido en junio dentro de una investigación por supuestos sobornos vinculados a contratos públicos.

En esa misma causa figuran como investigados el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Además, el hermano menor del presidente, David Sánchez, es investigado desde 2024 por presunto tráfico de influencias, fraude fiscal y malversación de fondos públicos.

FUENTE: Con informació de AFP

