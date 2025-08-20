miércoles 20  de  agosto 2025
SEGURIDAD

Trump preparado para usar todo el poder de EEUU para frenar "flujo de drogas" que afecta al país

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Maduro es ”fugitivo del narcotráfico”, al justificar despliegue militar frente a costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTÓN.- El presidente de EEUU, Donald Trump, está preparado para usar para “usar todo su poder” contra el “flujo de drogas” que afecta la seguridad del país y para “llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En una conferencia de prensa, Leavitt transmitió la posición del gobierno estadounidense en defensa del despliegue de tres embarcaciones militares con más de 4,000 soldados frente a las costas de Venezuela en una operación que ha sido cuestionado por algunos gobiernos de la región.

Lee además
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.
NARCOTRÁFICO

Ecuador se suma a EEUU y declara al Cártel de los Soles organización terrorista
Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

El lunes pasado, se informó la llegada de tres destructores de la Naval estadounidense con misiles guiados Aegis a aguas internacionales frente a Venezuela, como parte de las acciones anunciadas contra las actividades del Cártel de los Soles vinculado al régimen de Maduro, así como de otros grupos del narcotráfico que afectan la seguridad de EEUU y del hemisferio.

El inminente arribo estratégico de los barcos fue cuestionado por Maduro, así como por su aliado Gustavo Pedro, de Colombia, entre otros.

Maduro, líder de drogas y fugitivo

Durante la conferencia de prensa en la que tema principal fue Ucrania, Leavitt fue consultada sobre el envío del contingente militar y respondió:

“El presidente Trump está preparado” para frenar el flujo de drogas y llevar los responsables ante la Justicia”, dijo en referencia a los traficantes de cocaína y fentanilo.

Y se refirió a Maduro.

“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país”, reafirmó la portavoz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/1957864005445300540?t=GnQcZrUp31oZuUTQNkT3AQ&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información Monitoreamos, Orlando Avendaño redes

Temas
Te puede interesar

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

¿Es Washington la capital del crimen?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia