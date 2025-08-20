Trump preparado para usar todo el poder de EEUU para frenar "flujo de drogas" que afecta al país

WASHINGTÓN.- El presidente de EEUU, Donald Trump , está preparado para usar para “usar todo su poder” contra el “flujo de drogas ” que afecta la seguridad del país y para “llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En una conferencia de prensa, Leavitt transmitió la posición del gobierno estadounidense en defensa del despliegue de tres embarcaciones militares con más de 4,000 soldados frente a las costas de Venezuela en una operación que ha sido cuestionado por algunos gobiernos de la región.

El lunes pasado, se informó la llegada de tres destructores de la Naval estadounidense con misiles guiados Aegis a aguas internacionales frente a Venezuela, como parte de las acciones anunciadas contra las actividades del Cártel de los Soles vinculado al régimen de Maduro, así como de otros grupos del narcotráfico que afectan la seguridad de EEUU y del hemisferio.

El inminente arribo estratégico de los barcos fue cuestionado por Maduro, así como por su aliado Gustavo Pedro, de Colombia, entre otros.

Maduro, líder de drogas y fugitivo

Durante la conferencia de prensa en la que tema principal fue Ucrania, Leavitt fue consultada sobre el envío del contingente militar y respondió:

“El presidente Trump está preparado” para frenar el flujo de drogas y llevar los responsables ante la Justicia”, dijo en referencia a los traficantes de cocaína y fentanilo.

Y se refirió a Maduro.

“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país”, reafirmó la portavoz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/1957864005445300540?t=GnQcZrUp31oZuUTQNkT3AQ&s=09&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Portavoz de Trump sobre los 3 destructores:



"Trump ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder americano para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo. Es un fugitivo". pic.twitter.com/7JgHQuqISQ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 19, 2025

FUENTE: Con información Monitoreamos, Orlando Avendaño redes