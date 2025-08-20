miércoles 20  de  agosto 2025
MIGRACIÓN

Los delitos más comunes que cometen los inmigrantes en Estados Unidos, ¿cuáles son?

Extranjeros en EEUU sin documentos e inclusive con residencia legal incurren en ocasiones en cuatro delitos menores y también graves, sancionados por las leyes

Un agente de Inmigración traslada a inmigrantes detenidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Inmigrantes que se encuentra en los Estados Unidos sin la documentación legal para permanecer en el país e incluso quienes poseen la Green Card, que les permite la residencia permanente, cometen en ocasiones delitos establecidos y sancionados por las leyes estadounidenses.

Esta es una de las principales causas por las cuales un inmigrante de cualquier nacionalidad y estatus es objeto de medidas severas como el procedimiento de deportación, por parte de las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Violar la ley es grave.

Según especialistas en materia migratoria, los delitos más comunes en los que incurren los inmigrantes varían, pero van desde las infracciones menores hasta los considerados muy graves.

Aunque no hay datos oficiales sobre la frecuencia y el delito más cometido, los expertos ofrecen una lista en la que no faltan aquellos específicos de inmigración, como el fraude migratorio o ingreso irregular, y el contrabando de personas.

Delitos más comunes

Entre los delitos considerados menores y más comunes en inmigrantes, según abogados de inmigración, están:

  • Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, que acarrea graves consecuencias
  • Robo menor o hurto de bienes: cometerlo lleva al inmigrante a enfrentar cargos penales y problemas de inmigración.
  • Alteración del orden público: desde comportamientos inadecuados hasta agresiones, derivan en arrestos y cargos criminales.
  • Venta y posesión de drogas: acarrea cargos y deportación.

Entre los delitos más graves figuran la violencia doméstica, así como violación, abuso sexual de menores, tráfico de drogas o de armas, y asesinato.

FUENTE: Con información de Telemundo, oficinas de abogados de inmigración

