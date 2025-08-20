miércoles 20  de  agosto 2025
MIGRACIÓN

¿Qué áreas de operaciones tiene el ICE en Estados Unidos?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cumple tareas esenciales de control y detención para la seguridad pública que ciudadanos en EEUU deben conocer

Un oficial de ICE monitorea un centro de detención en Buffalo, Nueva York.

Un oficial de ICE monitorea un centro de detención en Buffalo, Nueva York.

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Como quizá ninguna otra agencia federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha tenido relevancia pública en los últimos años debido al ingreso irregular de masiva inmigración de distinta procedencia que ha sido catalogado como un problema para el país.

Sin embargo, el ICE es una institución que cumple operaciones de investigación y control migratorio esenciales en cinco áreas que tienen que ver con la seguridad pública nacional de EEUU y que se traducen en bienestar para sus ciudadanos.

Lee además
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

¿Existe alguna relación entre los expedientes del USCIS y del ICE?
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
SEGURIDAD

ICE recibe más de 100,000 postulaciones de agentes tras campaña de reclutamiento: "Nuestro país los llama"

La agencia, que es producto de la fusión del antiguo U.S. Customs Service y el del Immigration and Naturalization Service en 2,003, cuenta con numeroso personal especializado en orden público y con más de 400 oficinas en el país y en el exterior, que le sirven de apoyo, según su página web.

Cumple un trabajo clave que todo ciudadano en EEUU debe conocer.

Operaciones del ICE

Si bien, las áreas del ICE son cinco, dos de ellas cumplen un papel destacado. Estas son:

Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés): rama del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), esta Oficina es responsable de “investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones criminales transnacionales y redes terroristas que buscan desafiar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos”.

Con autoridades expertas para investigar delitos transnacionales que incluyen terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; narcotráfico, y actividades de pandillas transnacionales y explotación infantil, su trabajo se despliega a través de 300 oficinas distribuidas en el país y en el mundo.

Su labor se orienta a proteger la seguridad nacional, fronteriza y económica de Estados Unidos. HSI también trabaja con fiscales en arrestos, acusaciones formales e incautación de bienes derivados de hechos ilícitos.

Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés): se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración dentro y fuera de Estados Unidos contra sospechosos que representan una amenaza para la seguridad púbica nacional o que “socavan la integridad” del sistema migratorio. Incluso, contra los que reingresan ilegalmente al país.

Tiene oficiales de deportación asignados a Interpol que ayudan a identificar y capturar a fugitivos extranjero, son buscados por delitos cometidos en el exterior.

Además, gestiona otros aspectos del proceso migratorio como identificación y arresto, transporte doméstico, detención, gestión de fianzas y libertad supervisada, incluyendo alternativas a la detención, según su portal..

FUENTE: Con información de ice.gov

Temas
Te puede interesar

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

¿Qué diferencias hay entre arresto, detención y deportación del ICE?

Los delitos más comunes que cometen los inmigrantes en Estados Unidos, ¿cuáles son?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia