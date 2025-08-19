Cuatro sujetos aceptan extradición de República Dominicana a EEUU por varios cargos

Los estafadores dominicanos, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, y pidiendo dinero para atender supuestos accidentes de tránsito

SANTO DOMINGO. - Un grupo de cuatro dominicanos aceptó de forma voluntaria su extradición a Estados Unidos para enfrentar varios cargos: fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Francisco Jerez Mena, dispuso la extradición de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, José Francisco León y Joel José Cruz Rodríguez.

Los delitos cometidos por estos ciudadanos estuvieron dirigidos principalmente a personas de la tercera edad. Esta organización fue desmantelada durante una operación conjunta entre las autoridades dominicanas y norteamericanas.

La operación Discovery 3.0 es la tercera de su tipo ejecutada por el Ministerio Público, con la colaboración del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos: la investigación duró más de dos años y reveló que la red operaba desde call centers clandestinos en la República Dominicana.

Los estafadores, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, pidiendo dinero para resolver supuestos accidentes de tránsito. Luego, los “cerradores” se presentaban como abogados o agentes de policía para convencer a las víctimas de entregar miles de dólares en efectivo para “ayudar” a sus familiares.

Los jueces pusieron a la orden de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión, según los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.

Prisión preventiva

El tribunal dictó prisión preventiva para los cuatro hombres, quienes permanecerán recluidos en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey, en Santiago, y de Puerto Plata. La medida se mantendrá por tiempo indefinido hasta que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autorice su extradición.

En la audiencia, el director del Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Osvaldo Bonilla, y la fiscal Elvira Rodríguez, habían solicitado al tribunal que se impusiera prisión preventiva en contra del grupo, hasta tanto fueran extraditados.

FUENTE: Con información de Listín Diario