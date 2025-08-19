martes 19  de  agosto 2025
DELITOS

Cuatro sujetos aceptan extradición de República Dominicana a EEUU por varios cargos

El tribunal dictó prisión preventiva para los cuatro dominicanos. El desmantelamiento de esta red criminal se hizo tras investigación de dos años

Los estafadores dominicanos, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, y pidiendo dinero para atender supuestos accidentes de tránsito

Los estafadores dominicanos, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, y pidiendo dinero para atender supuestos accidentes de tránsito

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO. - Un grupo de cuatro dominicanos aceptó de forma voluntaria su extradición a Estados Unidos para enfrentar varios cargos: fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Francisco Jerez Mena, dispuso la extradición de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, José Francisco León y Joel José Cruz Rodríguez.

Lee además
Esta vista aérea muestra a los equipos de rescate trabajando en la discoteca Jet Set un día después del derrumbe de su techo en Santo Domingo el 9 de abril de 2025. Los rescatistas se apresuraron a encontrar sobrevivientes entre los escombros de la discoteca, donde al menos 124 personas, incluyendo una ex estrella de las Grandes Ligas de Béisbol, murieron al derrumbarse el techo. 
TRAGEDIA

Juez ordena juicio en libertad para propietarios de discoteca colapsada en Dominicana
La cónsul general de la República Dominicana en Miami, doctora Geanilda Vásquez, es una respetable funcionaria del gobierno dominicano en Florida, se ha ganado ampliamente la simpatía de todos los sectores sociales en Miami y especialmente su diáspora, por su labor diplomática. |
FRAUDE

Cónsul de República Dominicana en Miami denuncia usurpación de identidad para estafar ciudadanos con supuesto visado EEUU

Los delitos cometidos por estos ciudadanos estuvieron dirigidos principalmente a personas de la tercera edad. Esta organización fue desmantelada durante una operación conjunta entre las autoridades dominicanas y norteamericanas.

La operación Discovery 3.0 es la tercera de su tipo ejecutada por el Ministerio Público, con la colaboración del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos: la investigación duró más de dos años y reveló que la red operaba desde call centers clandestinos en la República Dominicana.

Los estafadores, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos o hijos, pidiendo dinero para resolver supuestos accidentes de tránsito. Luego, los “cerradores” se presentaban como abogados o agentes de policía para convencer a las víctimas de entregar miles de dólares en efectivo para “ayudar” a sus familiares.

Los jueces pusieron a la orden de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión, según los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.

Prisión preventiva

El tribunal dictó prisión preventiva para los cuatro hombres, quienes permanecerán recluidos en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey, en Santiago, y de Puerto Plata. La medida se mantendrá por tiempo indefinido hasta que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autorice su extradición.

En la audiencia, el director del Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Osvaldo Bonilla, y la fiscal Elvira Rodríguez, habían solicitado al tribunal que se impusiera prisión preventiva en contra del grupo, hasta tanto fueran extraditados.

FUENTE: Con información de Listín Diario

Temas
Te puede interesar

Dominicana extradita a EEUU a acusado por tráfico de metanfetaminas

Dominicano Ketel Marte es criticado por sus compañeros por pedir días libres en los Arizona Diamondbacks

Bateador dominicano Víctor Robles pierde la paciencia en Triple-A: lanzó su bate tras ser golpeado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Te puede interesar

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
COMERCIO

EEUU amplía lista de aranceles para "productos derivados" del acero y aluminio

El Departamento de Policía Metropolitana en el lugar de un doble tiroteo el 18 de agosto de 2025 en Washington, D.C.
PESQUISA

Departamento de Justicia investiga presunta falsificación de datos por la Policía de Washington