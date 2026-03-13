Wendy Justo, una embajadora de la esencia dominicana

MIAMI .- La trayectoria de Wendy Justo , directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en Miami, está marcada por la vocación de servicio, la hospitalidad y un talento que le hizo destacar desde muy joven. Su orgullo es representar a su país y convertir cada encuentro en una oportunidad para que el mundo descubra la belleza de la República Dominicana.

Desde temprana edad sintió afinidad por la hospitalidad y por el intercambio cultural, entendiendo que el turismo es mucho más que viajes; es identidad, experiencia y conexión humana.

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Graduada de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo en Administración Hotelera, inició su carrera en reconocidos establecimientos como los hoteles Santo Domingo y Hispaniola. Sus primeros años en el sector fortalecieron su formación práctica y su capacidad para comunicar la excelencia del servicio dominicano.

Sin embargo, su visión iba más allá de la gestión interna. Aspiraba a posicionar a su país en nuevos territorios y audiencias internacionales.

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El punto de inflexión en su carrera lo expresó en sus propias palabras durante una entrevista: “Mi transición de dejar la hotelería en Santo Domingo después de 5 años como Directora de Relaciones Públicas y otras proposiciones a mi traslado a la ciudad de Chicago, a fungir como Directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de Chicago, para abrir el mercado del Medio Oeste para la República Dominicana”.

En 1998 asumió el reto de mudarse a Chicago y establecer allí la oficina de promoción turística, introduciendo el destino dominicano en una región donde aún tenía poca presencia.

Su vocación, no obstante, había comenzado antes. “Durante mis estudios de hotelería y turismo en la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, tuve la bendición de obtener el puesto de Coordinadora de Control de Calidad de una cadena de hoteles en Santo Domingo, Hotel Santo Domingo 5 Estrellas, donde pude destacarme como ejecutiva y promocionar tan excelente hotel y así ir compaginando estudios con práctica en la rama que escogí estudiar, esto marcó el inicio y la pasión de la profesión”, recordó.

Esa etapa sembró en ella una determinación que la acompaña hasta la actualidad.

Desde Chicago amplió el alcance del destino dominicano en el Medio Oeste del país. Años después, su experiencia la llevó a Miami, donde actualmente dirige la Oficina de Promoción Turística y supervisa once estados del sureste de Estados Unidos, entre ellos Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma y Tennessee. Su trabajo ha fortalecido la presencia de la marca país en una región estratégica y altamente competitiva.

Ser la ejecutiva más joven en distintos escenarios implicó desafíos importantes.

Ella misma lo reconoció: “La verdad, que a corta edad tanto en mi primer trabajo como en mi posición gubernamental en Chicago, ser siempre la ejecutiva más joven conllevó muchas veces retos de superarme en todas mis asignaciones para demostrar que a pesar de ser joven, con disciplina, profesionalismo y mucho interés, uno puede lograr llegar a sus metas”.

Pero con la determinación que la caracteriza, tomó impulso para superarse y demostrar su capacidad mediante resultados tangibles.

“El éxito de cada ser humano muchas veces se mide por los resultados de aquellas hazañas que marcan la diferencia, y en estos tiempos no hay diferencia con lo antes planteado. Somos medidos muchas veces por los resultados positivos y/o negativos”, afirmó.

Como aseguró, los avances se reflejan en la posibilidad de tener mercados abiertos, de crear alianzas estratégicas y contar con visitantes que regresan cautivados por la isla.

Su autenticidad, su sonrisa y su don de gente le permiten promocionar no solo logros que pueden traducirse en cifras, sino experiencias memorables, playas de aguas turquesas, sitios históricos, ritmos contagiosos y la hospitalidad que distingue al dominicano.

El impacto de su trabajo se proyecta hacia las nuevas generaciones.

“Muchas veces por los logros y resultados de la gestión, y posicionamiento de la marca de nuestro país, inspira a muchos jóvenes a incursionar en el mundo del Turismo”, constató Wendy. “Muchas veces por los logros y resultados de la gestión, y posicionamiento de la marca de nuestro país, inspira a muchos jóvenes a incursionar en el mundo del Turismo”, constató Wendy.

Y agregó: “Es una gestión muy bonita, que inspira y llega a cada ser humano, cuando uno promueve con amor su destino y tiene la bendición de trabajar para un gobierno entregado a resaltar los valores y atractivos turísticos del país, eso marca la diferencia, y el ser humano queda automáticamente flechado”.

Para Wendy, promover su país es una tarea que trasciende lo profesional y se convierte en una misión profundamente personal.

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El camino ha exigido renuncias: “Muchas veces, el tiempo, sacrificamos más tiempo para uno mismo y lo dedicamos a la profesión”.

Cada esfuerzo, sin embargo, encuentra sentido en los frutos alcanzados.

Entre sus mayores satisfacciones destaca la expansión territorial del destino dominicano en Estados Unidos: “Abrir diferentes mercados que antes no conocían nuestro país, conquistar mercados como el Medio Oeste y Sureste de Estados Unidos, posicionando oficinas de promoción turísticas en ciudades como Chicago y Miami, a cargo de un tercio de los estados de Estados Unidos”.

Al pensar en el futuro, lo expresa así: “Dejar un legado es dejar algo valioso que sea recordado por tu gestión en cualquier sector de la vida. Para mí es la gestión de promoción turística, la cual ha contribuido a miles de pasajeros encantados de visitar mi bella isla”.

Sintetizó su trayectoria con una afirmación que encarna el amor por su tierra: “Siempre me entregué en cuerpo y alma al Turismo de la República Dominicana, aportando mi granito de arena a la promoción turística en el exterior”.

Su punto de vista sobre la ética de trabajo es, en sí mismo, una enseñanza a tener en cuenta: “La verdad que entiendo es ser genuino con uno mismo, honesto y empático”.

Wendy Justo convirtió su carrera en un puente entre la República Dominicana y el mundo. El resultado se traduce en cada persona que pisa por primera vez esa tierra, y sobre todo en quienes regresan. Demostró que cuando se promueve un destino con autenticidad y amor por la tierra natal, los visitantes se dejan seducir.