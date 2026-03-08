domingo 8  de  marzo 2026
MODA

Mujeres maduras ganan visibilidad en la industria de la moda

Representantes de la industria de la moda celebran el envejecimiento en las mujeres y abren espacio a musas y modelos de la tercera edad

Piezas de la nueva colección otoño-invierno del diseñador Issey Miyake en la pasarela de la Semana de la Moda de París.&nbsp;

Piezas de la nueva colección otoño-invierno del diseñador Issey Miyake en la pasarela de la Semana de la Moda de París. 

AFP

PARÍS.- Con modelos de cabellos grises, "sexagenarias" en las primeras filas y compradoras "maduras" a quienes las marcas buscan atraer, las mujeres de más de 50 años ganan visibilidad en la moda.

Cuando el diseñador Matthieu Blazy abrió en enero su desfile de Alta Costura de Chanel con la modelo Stéphanie Cavalli, de 50 años y cabello canoso, dio mucho de qué hablar.

Lee además
Piezas de la nueva colección otoño-invierno del diseñador Issey Miyake en la pasarela de la Semana de la Moda de París. 
MODA

La firma española Loewe lleva un aire marino a la pasarela de París
Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025. 
MODA

Miu Miu ayuda a Prada a resistir durante caída del mercado de lujo

"Las mujeres mayores aportan una dimensión completamente diferente a la ropa. Han vivido, han visto mundo", justificó el estilista al New York Times.

También el diseñador francés Simon Porte Jacquemus piensa lo mismo. Sus dos musas lucen con naturalidad sus arrugas --Pamela Anderson (58 años) y Lio (63 años)-- y su abuela Liline, de 79 años, fue nombrada primera "embajadora" de su marca.

Para Cavalli, aunque gran parte de las modelos siguen teniendo menos de 30 años, la mayor diversidad de edades que se percibe en las pasarelas muestra que "las mentalidades evolucionaron, (que) el hecho de poder ser una misma" está más aceptado.

"Es una evolución que puede avanzar lenta o rápidamente, pero está ahí, es tangible. Con mis colegas de la misma generación, solemos decir que hoy es el mejor momento para tener 50 años y ser modelo", dijo a Vogue France a principios de febrero.

Con experiencia

La inglesa Kate Moss, de 52 años, modelo estrella de los años 1990, también causó sensación al cerrar a mediados de febrero el primer desfile de Gucci a cargo de Demna, con un vestido ajustado y la espalda descubierta.

La actriz estadounidense Laura Dern, de 59 años, inauguró el desfile de la uruguaya Gabriela Hearst en París en octubre.

En cuanto a las mujeres estilistas, casi todas superan los 50: Maria Grazia Chiuri (Fendi), Victoria Beckham, Sarah Burton (Givenchy), Stella McCartney...

Para Victoria Dartigues, directora de compras de la línea femenina y accesorios en los grandes almacenes franceses Galeries Lafayette, esta tendencia refleja el hecho de que la moda quiere ahora dirigirse a "personas que tienen experiencia y relaciones duraderas con las marcas".

"Es como vender una crema antiarrugas con una modelo de 20 años: no es la vida real", dice a AFP.

Por supuesto, añade, "existen mujeres muy jóvenes que pueden permitirse marcas de lujo, pero la mayoría de las veces nos dirigimos a 'business women', a mujeres que trabajan", que tienen poder adquisitivo y, por lo tanto, una cierta edad.

"Trampa"

Se tiene que tener en cuenta además que los gigantes del lujo, como los grupos LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) y Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga), atraviesan una situación financiera complicada y buscan incrementar sus ventas.

Según Dartigues, comprar artículos de lujo no es un acto cualquiera: "Hay que tener cierta experiencia, un conocimiento de la prenda, una cultura de moda, cosa que no se tiene necesariamente a los 20 años".

En los desfiles, se puede ver en las primeras filas a Demi Moore (63 años) con un total look de cuero en Gucci, a Andie MacDowell (67) con su cabellera canosa en Armani, o a Michelle Pfeiffer (67) de invitada sorpresa en Saint Laurent.

Pero para Sophie Fontanel, crítica de moda en la revista Nouvel Obs, se tiene que vigilar con la "trampa" de un posible exceso de culto a la juventud entre estas modelos más mayores.

"Nos muestran mujeres de entre 50 y 65 años o a veces más, que siguen estando increíbles", afirma. "Como si la mujer estuviera obligada a seguir encajando en los prototipos de los diseñadores, a ser superdelgada, supersensual... Pero todo esto está lleno de imposiciones".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Diseñador de moda gabonés lleva rafia tradicional a pasarelas de París

España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

Inicia la Semana de la Moda femenina de París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy domingo 8 de marzo

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

Por Daniel Castropé
Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS frente a la biblioteca municipal de Hialeah.
PROGRAMA DE AYUDA

Hialeah: preparación de impuestos gratis para familias con ingresos inferiores a $67.000

Escenario principal con música en vivo durante el Carnaval on the Mile.
FIESTA CULTURAL

El Carnaval on the Mile llena de arte y vida el corazón de Coral Gables

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida