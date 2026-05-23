sábado 23  de  mayo 2026
VENEZUELA

María Corina Machado dice que mantiene confianza en Trump para celebrar elecciones: "Seré candidata"

"Entendemos que para favorecer, acompañar y facilitar este plan (de Trump) es necesario que este proceso culmine como fase en un proceso electoral presidencial", dijo Machado

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

Equipo de María Corina Machado / Eliezer Ruiz
María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

EFE/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, mostró el sábado su confianza en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que conducirá a elecciones en Venezuela, unos comicios, dijo, a los que se presentará.

Trump anunció, tras la captura el 3 de enero del entonces dictador, Nicolás Maduro, por el ejército estadounidense, que Washington establecería un plan para celebrar elecciones.

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Desde entonces, Venezuela está gobernada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

"Estamos demostrando que realmente queremos que este plan avance, queremos coordinar y facilitar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia", afirmó Machado desde Panamá.

"Entendemos que para favorecer, acompañar y facilitar este plan (de Trump) es necesario que este proceso culmine como fase en un proceso electoral presidencial", añadió.

Anuncia su candidatura

Machado se encuentra en Panamá, donde este sábado protagonizará un evento público junto a la diáspora venezolana. El lunes será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.

"Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país, un propósito, la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos (...) hoy aquí ratificamos ese propósito", indicó Machado.

"Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

Panamá custodia las actas de las elecciones que, según la oposición venezolana, le dieron la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, aliado de Machado, en las elecciones de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor, y donde una parte de la comunidad internacional desconoció los resultados oficiales.

González Urrutia entregó, en presencia de seis cancilleres latinoamericanos y de una decena de expresidentes, miles de actas durante una visita que realizó en enero de 2025 al país centroamericano. El chavismo gobernante en Venezuela desestimó esos documentos.

FUENTE: Con información de AFP

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