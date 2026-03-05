jueves 5  de  marzo 2026
MÚSICA

Ivy Queen celebra unión de las mujeres en el álbum "La Liga Femenina"

Ivy Queen destaca el trabajo realizado durante un año para ver este sueño materializado, y destaca la importancia de este en la industria

Ivy Queen recibe el reconocimiento Legado en la 1era edición de los Premios Rolling Stone en Español 2023, realizados en Miami el 26 de octubre.

Ivy Queen recibe el reconocimiento Legado en la 1era edición de los Premios Rolling Stone en Español 2023, realizados en Miami el 26 de octubre.

Cortesía/Premios Rolling Stones en Español
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En los últimos años, las artistas femeninas han sacudido con fuerza el género urbano, dejando de un lado los estereotipos y defendiendo el derecho de las mujeres de tener un espacio en el reguetón. Hoy, referentes de la industria unen sus voces en el álbum La Liga Femenina.

El proyecto, producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, reúne a 19 artistas y llega a las plataformas musicales el viernes 6 de marzo.

Lee además
Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.
MÚSICA

Arcángel anuncia "La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario"
La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Tini Stoessel anuncia fechas en España de la gira "FUTTTURA"

Ivy Queen, pionera fémina en el género, celebra el trabajo realizado durante un año para ver este sueño materializado, y destaca la importancia de este paso en la industria.

“Tener que agrupar un grupo de mujeres aunque pareciera muy fácil afuera, pero desde adentro es muy difícil. He intentado hacer algo así antes, y no salió como esperaba, pero finalmente es un panorama diferente y lleno de empatía", dijo en una entrevista que concedió a Billboard.

Entre las intérpretes que dan voz al proyecto también se encuentran Mala Rodríguez de España, Bellakath de México, Mariah Angeliq de Puerto Rico/Cuba, J Noa de República Dominicana, Loyaltty de Chile y Soley de Colombia, entre otras.

Si bien el disco presenta el reguetón como hilo conductor, también destaca el afrobeats y la música electrónica. "Es un cóctel", señaló Ivy al respecto.

Lanzamiento del álbum

La intención de lanzarlo en marzo es evidente: el mes que celebra los pasos que han dado las mujeres.

"Qué mejor que lanzarlo en un mes tan importante para nosotras (como el Mes de la Mujer). Es para poder demostrar que las mujeres sí podemos hacer un proyecto de varios artistas igual como lo hacen los hombres. A cada mujer que se sumó en este proyecto tan ambicioso, está bien representada y cada una está en su flow".

En el álbum, Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de la artista, canta Cría y calle, una pieza en donde presume el éxito que ha consolidado.

Embed

"Es un fronteo literal. La lírica es bien en defensa de nosotras las mujeres, específicamente de todo el team de las nenas que están en este álbum. Es reggaetón mezclado con sonidos más pulidos nuevos, aunque a mí no me gusta perder la esencia de la escuela donde yo me gradué. Pero el reggaetón está buenísimo. Es un tipo drill. El video cuando lo vean, estoy enseñando a las chicas los punto de defensa".

"Cuando llegas al punto donde yo estoy, tú lo que quieres es estar en paz, tranquila, y conectar con lo que tú quieres hacer. No me interesa competir con nadie. Ya yo he dado un trabajo impecable en lo que es representar a la mujer dignamente. Tienes que crear tu propio camino y mantenerlo con clase. Eso es algo que siempre predico", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Confirman actuación de Rubén Blades en Festival de Jazz de Vitoria de España

Reyes de España reciben a los Duques de Luxemburgo

Autoridades hallan nueva pista vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Te puede interesar

Vista parcial del Senado de Florida.
DECLARACIÓN DE DERECHOS

Senado de Florida aprueba proyecto del ley para proteger al público frente a Inteligencia Artificial

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

Captura del sitio web flightradar24 del espacio aéreo sobre Irán sin vuelos debido a la amenaza de ataques con misiles por parte de EEUU e Israel contra Irán. video
OPERACIONES

Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Medio Oriente

Imagen referencial. 
CUBA

Entre noticias falsas y carencias cotidianas los cubanos están atrapados en una realidad paralela

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos
LLAMADO

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos