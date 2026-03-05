Ivy Queen celebra unión de las mujeres en el álbum "La Liga Femenina"

Ivy Queen recibe el reconocimiento Legado en la 1era edición de los Premios Rolling Stone en Español 2023, realizados en Miami el 26 de octubre.

MIAMI.- En los últimos años, las artistas femeninas han sacudido con fuerza el género urbano, dejando de un lado los estereotipos y defendiendo el derecho de las mujeres de tener un espacio en el reguetón. Hoy, referentes de la industria unen sus voces en el álbum La Liga Femenina.

El proyecto, producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, reúne a 19 artistas y llega a las plataformas musicales el viernes 6 de marzo.

Ivy Queen, pionera fémina en el género, celebra el trabajo realizado durante un año para ver este sueño materializado, y destaca la importancia de este paso en la industria.

“Tener que agrupar un grupo de mujeres aunque pareciera muy fácil afuera, pero desde adentro es muy difícil. He intentado hacer algo así antes, y no salió como esperaba, pero finalmente es un panorama diferente y lleno de empatía", dijo en una entrevista que concedió a Billboard.

Entre las intérpretes que dan voz al proyecto también se encuentran Mala Rodríguez de España, Bellakath de México, Mariah Angeliq de Puerto Rico/Cuba, J Noa de República Dominicana, Loyaltty de Chile y Soley de Colombia, entre otras.

Si bien el disco presenta el reguetón como hilo conductor, también destaca el afrobeats y la música electrónica. "Es un cóctel", señaló Ivy al respecto.

Lanzamiento del álbum

La intención de lanzarlo en marzo es evidente: el mes que celebra los pasos que han dado las mujeres.

"Qué mejor que lanzarlo en un mes tan importante para nosotras (como el Mes de la Mujer). Es para poder demostrar que las mujeres sí podemos hacer un proyecto de varios artistas igual como lo hacen los hombres. A cada mujer que se sumó en este proyecto tan ambicioso, está bien representada y cada una está en su flow".

En el álbum, Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de la artista, canta Cría y calle, una pieza en donde presume el éxito que ha consolidado.

"Es un fronteo literal. La lírica es bien en defensa de nosotras las mujeres, específicamente de todo el team de las nenas que están en este álbum. Es reggaetón mezclado con sonidos más pulidos nuevos, aunque a mí no me gusta perder la esencia de la escuela donde yo me gradué. Pero el reggaetón está buenísimo. Es un tipo drill. El video cuando lo vean, estoy enseñando a las chicas los punto de defensa".

"Cuando llegas al punto donde yo estoy, tú lo que quieres es estar en paz, tranquila, y conectar con lo que tú quieres hacer. No me interesa competir con nadie. Ya yo he dado un trabajo impecable en lo que es representar a la mujer dignamente. Tienes que crear tu propio camino y mantenerlo con clase. Eso es algo que siempre predico", concluyó.