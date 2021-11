Peng llegó a ser la número uno del mundo en dobles. Conquistó 23 títulos de dobles en el circuito femenino, incluyendo las coronas de Grand Slams en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia en 2014.

The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de la publicación de Peng, difundida la noche del martes en su cuenta verificada de Weibo, una de las principales plataformas de redes sociales en China. La publicación fue borrada poco después. La cuenta dejó de aparecer en Weibo. Tanto ella como Zhang no pudieron ser contactados para obtener comentarios.

La acusación es la primera contra un prominente funcionario del gobierno desde que el movimiento “#MeToo ” afloró en China en 2018 tras haber sido sometido por las autoridades ese mismo año. Las primeras acusaciones se limitaron a medios de prensa, grupos de defensa y el ámbito académico.

#MeToo-AP.jpg Marcha de apoyo al movimiento #MeToo del 1 de noviembre del 2017 en Los Angeles. En los cuatro años que pasaron desde su nacimiento, el movimiento ha ayudado a muchas mujeres a denunciar el abuso sexual a los que fueron víctimas. AP/Damian Dovarganes

La respuesta del Partido Comunista ilustra su determinación en controlar el debate público y contener movimientos sociales de los cuales no tiene certeza. Aunque las redes sociales son muy populares en China, el partido mantiene un estricto control sobre las mismas.

Capturas de imagen de la publicación circulan en Twitter, red social que ha sido bloqueada en China, dándole fuerza a la discusión en esa plataforma sobre temas de género en China, donde los hombres ejercen dominio en las altas esferas de la política y los negocios.

En la publicación, Peng, de 35 años, escribió que Zhang, ahora de 75, y su esposa acordaron con ella jugar tenis en Beijing hace tres años y él luego se la llevó a una habitación de su residencia, donde la agresión se produjo.

