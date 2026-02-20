viernes 20  de  febrero 2026
Justicia

Albaceas de Epstein proponen resolver demandas de víctimas con hasta $35 millones

El pago está relacionado con víctimas que dijeron haber sido "agredidas sexualmente, abusadas o traficadas por Jeffrey Epstein entre el 1 de enero de 1995 y el 10 de agosto de 2019"

Imagen de evidencia presentada en la Corte de Distrito de Nueva York de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Imagen de evidencia presentada en la Corte de Distrito de Nueva York de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

AFP.

WASHINGTON.- Los albaceas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein proponen pagar hasta 35 millones de dólares para resolver las demandas pendientes de decenas de presuntas víctimas, según un documento judicial presentado el jueves.

El acuerdo tiene que ser aprobado por un juez federal en Nueva York para que sea una medida definitiva.

Lee además
Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein
los archivos epstein: un escandalo que pica y se extiende
OPINIÓN

Los archivos Epstein: un escándalo que pica y se extiende

El pago está relacionado con víctimas que dijeron haber sido "agredidas sexualmente, abusadas o traficadas por Jeffrey Epstein entre el 1 de enero de 1995 y el 10 de agosto de 2019", fecha en la que este financiero millonario murió en prisión, según indica la propuesta.

Los albaceas de Epstein están dispuestos a pagar un total de 35 millones de dólares si hay 40 o más personas elegibles en el grupo, y 25 millones si hay menos de 40.

Los encargados de gestionar la herencia de Epstein y sellar este acuerdo son Darren Indyke, antiguo abogado del financiero, y Richard Kahn, quien fuera su contador.

Ambos han negado cualquier conducta indebida derivada de su relación con el delincuente sexual y no han sido acusados de ningún delito de abuso sexual ni de haber presenciado abusos sexuales.

Pero el acuerdo, si se confirma, pondrá fin a la demanda inicial presentada en 2024, en la que se acusaba a ambos asesores de facilitar las actividades ilícitas de Epstein mediante sus servicios legales y empresariales.

La sentencia presentada el jueves en el tribunal federal de Manhattan señala que el acuerdo no implica que los albaceas admitan culpa, ni que puedan estar sujetos a futuras acciones legales por parte de las víctimas.

El bufete que representa al grupo de víctimas, Boies Schiller Flexner LLP, no respondió por ahora a una solicitud de comentarios enviada por AFP para precisar el número de personas que forman parte de la demanda.

Bloomberg News informó el jueves por la noche que el bufete estaba seguro de que contaba al menos con 40 víctimas que aún no habían llegado a un acuerdo con los albaceas de Epstein.

Daniel H. Weiner, el abogado que representa a los coalbaceas, tampoco ha respondido a una solicitud de comentarios.

El acuerdo se produce tras la publicación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación sobre Epstein.

Epstein cultivó una red mundial de políticos influyentes, altos ejecutivos de empresas, académicos y celebridades, que han visto manchada su reputación tras conocerse su relación con él.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Te puede interesar

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Por Daniel Castropé
El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, muere a los 53 años

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso sobre la economía en la fábrica de Coosa Steel Corporation en Roma, Georgia, el 19 de febrero de 2026.
Elecciones de medio mandato

Trump critica el voto por correo y reitera que solo se debería permitir con "excepciones"

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal