El argentino Javier Lentino publica su segunda novela, "Hijas de Floresta", por la editorial independiente Milena Caserola

Radicado en Miami desde hace más de 25 años, Lentino extraña la mirada y regresa, con este texto, al origen: la Buenos Aires de los años '80 que ya se fue

Portada de la novela Hijas de Floresta.

Portada de la novela "Hijas de Floresta".

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En la segunda novela de Javier Lentino, Hijas de Floresta (Milena Caserola, 2025), los fantasmas más importantes funcionan en la cabeza de Molina, el protagonista, y no en las mujeres que lo rodean -como él piensa. La constelación de personajes que lo acompaña se desplaza en una ciudad de fondo que se recorta en la Buenos Aires barrial de los años 80: aquella en la que aún persisten los negocios familiares, los grupos de adolescentes tomando cerveza en las esquinas y muchas casas bajas sin peligro de demolición.

“Cada vez que me sentaba a escribir esta historia, juro que sufría por el protagonista. Pero también disfrutaba de sus complicaciones, de lo mucho que le costaba la vida. Martín Molina es un idealista que supo crecer a medida que pasaban los capítulos. Un argentino sin calle que se animó a pelear por lo que quería”, confiesa el autor.

Allí donde se interceptan las calles del pasado, Lentino puso una bicicletería como centro de operaciones desde donde irradió historias en muchas direcciones: la de la chica nueva, sensible y sexy, la de la monja, no menos sexy pero más inquietante, la de la ex despechada y traidora, la de la mujer grande que ya no va a poder confiar más en el amor. Sin embargo, la intersección es cualquier cosa menos lo esperable.

Las calles porteñas se convierten en el escenario ideal para que el romance y la intriga desplieguen el logradísimo contexto de thriller en el que se desarrolla esta obra de enredos publicada por la Editorial Milena Caserola y accesible a través de Amazon.

Con diálogos muy agudos, Lentino construye personajes capaces de elaborar complejos planes afectivos y mapas sentimentales sin pensar en las consecuencias -o pensando demasiado en ellas- mientras toman un café o arreglan una bicicleta.

La velocidad de su prosa inyecta acciones, movimientos y desplazamientos impredecibles que recuperan esa Buenos Aires ya ida de la que hoy sentimos nostalgia. Es allí donde su protagonista se ve obligado a enfrentar una serie de misterios y trampas. A los demás personajes -y a nosotros lectores- se les exige, en cambio, mirarse en el tan temido espejo del fracaso o la deslealtad.

Sobre el autor

Javier Lentino (Buenos Aires, 1969). En 2021 publicó su primera novela, Los Onetti (Galerna, Suburbano). Hijas de Floresta (Milena Caserola) es su último trabajo. Ha colaborado en Vogue Hombre, El Mundo Américas, Suburbano, entre otros medios.

Ganador de la edición 2018 de Cuentomanía, sus cuentos han sido publicados en las antologías Don't Cry for me America (2020) y Home in Florida: Latinx Writers and the Literature of Uprootedness (2021). Desde el año 2002 vive en Miami.

www.javierlentino.com

