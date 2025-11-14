Miami se viste de literatura con su Feria del Libro

La edición 42 de la Feria del Libro de Miami se celebra del 16 al 23 de noviembre.

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

MIAMI.- Cada noviembre se crea un ambiente festivo entre los amantes de los libros cuando se aproxima la Feria Internacional del Libro de Miami, que este año celebra su 42 edición, como siempre, con cientos de invitados, presentaciones de autores, expositores con las novedades editoriales, firma de libros personalizadas por los autores, y miles de asistentes a las distintas sesiones que tendrán lugar.

Toda una semana, del 16 al 23 de noviembre, teniendo como jornadas culminantes lo que se conoce como la Feria Callejera, el sábado 22 y domingo 23.

La edición 2025 de este encuentro de las letras abre con la escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias, que reside en Miami y es conocida por su obra y estilo literario, además, por haber recibido reconocimientos notables como el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar (2011); el Premio Casa de Las Americas, en teatro (2016), y el Paz Prize for Poetry, otorgado por The National Poetry Series (2016). Más reciente, fue galardonada con el Premio Franz Kafka de Ensayo 2024, por Princesa Miami. Atlas político y de población. En la jornada de apertura de la FIL-Miami presenta una nueva novela, Paroled, donde retrata con humor y ritmo la vida de una inmigrante en Miami, entre burocracia, recuerdos noventeros y los desafíos de la diáspora latinoamericana. Sesión: domingo 16, a las 3 pm., en el Auditorium Edificio. 1, 2do. piso del MDC Wolfson Campus.

Los siguientes días entresemana destacan por el lanzamiento de dos títulos de la Editorial Casa Vacía: El primero es un volumen de ensayo donde los intelectuales Pablo de Cuba Soria, Alfredo Triff y José Prats Sariol, se acercan a La crisis de la alta cultura en Cuba, uno de los libros más importantes del pensador Jorge Mañach, en el centenario de esa obra.

El segundo libro es Viene regando flores, de la actriz y escritora Rosie Inguanzo. Sobre el libro el narrador y crítico Manuel C. Díaz escribió que es un: “abarcador abanico de vivencias que al abrirse nos dejan ver, enmarcado entre metáforas costumbristas y alegorías ornitólogas, el paisaje que cerrado ocultaba. Sesión: martes 18, a las 7 pm. Edificio. 3, 2do. piso, Salón 3209.

El miércoles 19 habrá una noche dedicada a la literatura noir, con la participación de reconocidos autores del género: Pedro Medina León, Alicia Escardó, Alicia Mercado y el narrador y crítico argentino Pablo Brescia. El grupo de escritores conversará sobre los retos y realidades que marcan la novela negra. Sesión: miércoles, 19 a las 7 pm. Edificio 2, 1er. piso. Salón 2106.

El empresario venezolano Javier Marín presenta En vivo desde América, con su potente subtítulo, cómo la TV Latina conquistó Estados Unidos. El autor tendrá un diálogo con el periodista Ricardo Brown. Sesión: jueves 20, a las 7 pm. Edificio 2, 1er. piso. Salón 2106.

La última jornada de la Feria, durante los días entresemana, reserva para el viernes 21 una antología de narradores venezolanos, Salvar la frontera. El panel lo integran los escritores Naida Saavedra, Keila Vall de la Ville, Juan Carlos Méndez Guédez, Juan Carlos Chirinos y César Miguel Rondón. El evento cuenta también con la participación musical de la cantautora Reymar Perdomo. Sesión: viernes 21, a las 7 pm. Edificio 2, 1er. piso. Salón 2106.

Sábado

La Feria Callejera será el sábado 22 y domingo 23, con miles de visitantes que como cada año acuden a las sesiones para interactuar con sus autores favoritos.

El sábado 22 abre con el XII Seminario de Literatura infantil y Lectura, que tiene como título Libros para borrar fronteras. En las distintas sesiones estarán los escritores José Ignacio Valenzuela, Luis San Vicente, Leire Bilbao, Perla Suez, Omira Bellizzio, Adriana Carreño, Maylén Domínguez y Carlos Pintado.

Todos los eventos de fin de semana en español serán en el edificio 8 del MDC.

Por si un día volvemos, novela de la reconocida escritora española María Dueñas. Un texto que definen como “una apasionante novela ambientada en los años 20, que revive el auge de la Argelia francesa a través de la vida de una joven española”. Hora: 12:30 pm, salón 8525.

El encuentro Cuba y Miami en relato y ensayo, reúne al poeta y ensayista Joaquín Gálvez y al escritor y diseñador gráfico Luis García Fresquet, en una conversación con Alejandro Ríos sobre sus libros y la intersección entre la experiencia cubana y la vida en Miami. Hora 1 pm.

En el marco de autores iberoamericanos habrá una jornada en inglés con traducción simultánea al español. Participan Haley Cohen Gilliland y Miriam Lewin quienes conversarán con Saúl Sosnowski, acerca de sus nuevas obras sobre sucesos históricos y políticos de la Argentina reciente. Hora: 1:15 pm.

En Entre dos mundos: novedades en español escritas en EE. UU., están Naida Saavedra, Isabel Ibáñez de la Calle, Alejandra Ferrazza y Jaime Cabrera. Un panel sobre obras que transitan entre la ficción y la no ficción. Hora: 2 pm.

Prometedor es el panel Las grietas de lo real: narrativas de lo imposible, con Juan Carlos Chirinos y Giovanna Rivero, en conversación con Sarah Moreno, para explorar la frontera difusa entre verdad, ficción y los mundos que estallan más allá de lo real. Hora: 3:15 pm.

Los siguientes dos eventos reúne a autores locales: En Sin etiquetas: obras que rompen fronteras están Soudi Jiménez, Ena Columbié y Santiago “Chago” Rodríguez, presentando sus libros. Sesión a las 2:45 pm. Mientras que, en Cita con Wendy Guerra, habrá un conversatorio con Mayra Marrero, Janet Batet y Cynthia Hudson. Se describe como un panel de mujeres que dialogan sobre creatividad a partir de La costurera de Chanel, novela de Wendy Guerra. Hora: 3:45 pm.

Un conversatorio entre María Elena Hernández Caballero, Juan Carlos Méndez Guédez y Saúl Sosnowski con Rodolfo Martínez Sotomayor sobre sus recientes títulos. Hora: 4 pm.

Una tertulia de poesía femenina con la participación de Leire Bilbao, Mercedes Moresco y María Auxiliadora Álvarez. Hora: 4:30.

La escritora española Julia Navarro presenta El niño que perdió la guerra, un relato que demuestra cómo en los momentos más oscuros de la Historia, la vida siempre encuentra su camino. Hora: 5 pm.

Con el título de Más al sur: tres escritoras, tres miradas, se reúnen Mariana Travacio, Malu Furche y Perla Suez, autoras de cuentos y novelas que impactan y conmueven. Hora: 6 pm.

En la sesión final del sábado 22, habrá un homenaje a la cantante cubana Celia Cruz, la Guarachera de Cuba. La musicógrafa Rosa Marquetti Torres conversa con César Miguel Rondón, para ofrecer un retrato sobre Celia, “la mujer que transformó la música latina y conquistó al mundo con su voz inigualable”. Hora: 6:30 pm.

Domingo

El escritor Enrique del Risco, residente en New Jerse trae a la FIL-Miami un libro sobre el impacto de la perestroika en Cuba. El autor presenta una colección de ensayos y testimonios de más de 50 autores sobre los años cubanos de la perestroika. Hora: 12 pm.

El presentador de televisión Raúl González presenta La verdad muere de pie, su autobiografía, donde revela momentos jamás contados de su vida. Hora: 12:30 pm.

La escritora Anjanette Delgado presenta un texto transgresor e íntimo, en la sesión Puerto Rico insumiso: entre la herida y la palabra. Acompañada por Antonio Sajid, quien presenta una novela de gran profundidad y ambición narrativa. Hora: 12:45.

El autor colombiano Gilmer Mesa presenta Aranjuez, un texto donde se lucha contra el olvido. Hora 1:30.

En Cuba y Miami, política y cultura en dos orillas participan Jorge Ferrer, con una reflexión sobre el mito de la revolución; Alejandro Ríos, con una selección de columnas sobre cultura y temas sociales; y Luis de la Paz, con una serie de crónicas culturales. Hora: 2 pm.

Los autores miamenses María Cristina Fernández, Denis Fortún y Gastón Virkel, están en la sesión Cosecha literaria Miami, 2025: Hora: 3 pm, seguidos por Cezanne Cardona, Melba Escobar y Agustín Fernández Mallo en conversación con Sarah Moreno, resaltando los vínculos entre familias, memoria e identidad. Hora 3:30 pm.

En otra sesión poética, Reina María Rodríguez, Armando Suárez Cobián y Arístides Falcón Paradí hablarán de sus libros. En conversación con Germán Guerra. Hora: 4:30 pm.

Con el acogedor título de El teatro como patria: la trayectoria de Iván Acosta, se presenta una jornada con el conocido dramaturgo, director de cine y teatro residente en Nueva York. Un diálogo con Luis Leonel León y Alejandro Ríos. Hora: 5 pm.

La escritora Zoé Valdés, radicada en Francia, cierra la 42 Feria Internacional del Libro de Miami, en conversación con Alejandro Ríos.

Valdés es una de las autoras cubanas más conocidas y traducidas en el mundo. Ha recibido importantes galardones como, Premio Novela Histórica Fernando Lara, Premio Torrevieja de Novela y Premio Jaén de Novela, además, fue finalista del Premio Planeta. Este año ha publicado varios títulos, De las palabras y el silencio. Un desafío literario contra el totalitarismo y la injusticia, Paris était une rumba, su primera novela en francés e Hijas de Cuba, semblanzas sobre la vida y obras de mujeres cubanas que han contribuido al crecimiento de su país. En la clausura de la FIL-Miami, presenta la edición en español de París era una rumba (Editorial Almuzara, España).

Más detalles sobre la programación en miamibookfair.com.