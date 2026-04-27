El turismo se desploma en Cuba en el primer trimestre de 2026

Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

Un guardia de seguridad se encuentra en una playa vacía en el Hotel Melia Varadero International en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

Un automóvil circula cerca de la entrada del Hotel Meliá International en Varadero, provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

MIAMI.– El turismo en Cuba registra un fuerte desplome en el primer trimestre de 2026, con una caída de 48% en la llegada de visitantes, lo que evidencia el agravamiento de la crisis económica bajo el régimen y el fracaso de uno de sus principales motores de ingresos.

Entre enero y marzo, la isla recibe 298,057 turistas extranjeros, muy por debajo de los niveles del año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. La caída se profundiza en marzo, con apenas 35,561 visitantes, una de las cifras más bajas de los últimos años.

El retroceso impacta directamente a una de las principales fuentes de divisas del país. El turismo, que históricamente sostiene buena parte de la economía cubana, también se ve afectado por la precariedad de servicios, la falta de infraestructura y la crisis energética que golpea a la isla.

El desplome alcanza a todos los mercados emisores clave. Canadá, principal origen de turistas, reduce sus llegadas en más de 50%, mientras que Rusia y los cubanos en el exterior también registran caídas significativas.

Control estatal

Más allá de factores externos, el deterioro del sector responde a problemas estructurales acumulados durante años. La falta de inversión, el control estatal y la incapacidad del régimen para garantizar condiciones básicas afectan la competitividad de Cuba frente a otros destinos del Caribe.

La situación se agrava con la suspensión de vuelos internacionales por la escasez de combustible, lo que limita aún más el acceso de visitantes. Aerolíneas de Canadá, Rusia y Europa paralizan operaciones sin fecha clara de reanudación.

Desde 2019, los ingresos turísticos de la isla se reducen cerca de 70%, reflejando un deterioro sostenido que ni la apertura temporal ni el fin de la pandemia logran revertir.

El desplome del turismo confirma la fragilidad del modelo económico cubano y deja en evidencia la creciente incapacidad del régimen para sostener uno de sus sectores estratégicos, mientras la crisis interna continúa profundizándose.

FUENTE: Con información de AFP