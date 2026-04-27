Atacante que intentó asesinar al presidente Trump comparece hoy ante la Justicia

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton

El atacante que disparó a un agente del Servicio Secreto cuando intentataba asesinar al presidente Donald Trump comparecerá ante la justicia este lunes para responder por su acto de terrorismo, el último episodio de extrema violencia política promovido por la izquierda radical en EEUU

Funcionarios de la administración dijeron que el individuo, de California, tenía como objetivo matar al presidente Trump y a altos funcionarios durante el encuentro con corresponsales el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton, en lo que es el cuarto intento de acabar con la vida del presidente en dos años.

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El primero ocurrió semanas después de que Trump dejara la Casa Blanca. Un proyectil de alto calibre, disparado supuestamente desde un helicóptero impactó una de las ventanas blindadas de la habitación privada del entonces expresidente en Mar-a-Lago.

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El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada [de forma oficial], no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

Trump, que fue evacuado del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado que entra a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar.

Trump publicó fotos del sospechoso esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo. El Presidente pidió incluso continuar con el evento, pero el Servicio Secreto se opuso y lo sacó inmediatamente del hotel para la Casa Blanca, donde minutos después Trump habló desde el podio en la sala de prensa.

En una entrevista emitida la noche del domingo en el programa "60 Minutes" de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.

El atacante ante la Justicia

Trump y los republicanos criticaron con fuerza el discurso incendiario de los congresistas y activistas demócratas que promueven este tipo de acciones violentas contra conservadores y en especial contra el presidente Trump y los miembros de su gabinete.

Más temprano , el fiscal general interino de Estados Unidos, Tom Blanche, declaró en CBS que el sospechoso no estaba "cooperando activamente".

"Espero que este lunes se presenten formalmente cargos contra él en un tribunal federal en Washington", declaró Blanche. "Creemos, basándonos solo en un entendimiento muy preliminar de lo ocurrido, que apuntaba a miembros de la administración".

Blanche agregó que no se conoce ningún otro motivo del ataque, y confirmó que el sospechoso -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillo- se hospedaba en el Washington Hilton donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El supuesto manifiesto

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano".

"El tipo está enfermo", dijo Trump a Fox News. "Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades".

El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían "priorizados de mayor a menor rango".

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y no resultó herido.

Trump añadió que el hotel no era "una instalación particularmente segura", mientras arreciaban las preguntas sobre los protocolos de seguridad del Presidente.

Varios atentados contra Trump

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. En ese acto lo salvó un gesto involuntario. Una bala iba directo a su cabeza y el movimiento permitió que sólo le rozara la orteja derecha. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente (un bombero que asistía al evento).

Unos meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.

El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981.

Trump afirmó el domingo que el tiroteo subraya las razones de seguridad que ha esgrimido para planear un enorme nuevo salón de baile junto a la Casa Blanca, un proyecto que ha enfrentado desafíos legales.

El incidente se produjo menos de 48 horas antes de que el rey Carlos III y la reina Camila comiencen una visita de Estado de cuatro días a Washington.

FUENTE: Con información de AFP.