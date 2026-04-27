lunes 27  de  abril 2026
SUCESO

Doble crimen en Miami-Dade: arrestan a anciano acusado de matar a su esposa y a su hijastro

La investigación apunta a una disputa previa por dinero. El sospechoso habría intentado desviar la atención con versiones contradictorias antes de ser detenido

José Vidal, de 79 años.&nbsp;

José Vidal, de 79 años. 

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un hombre de 79 años fue arrestado en el condado de Miami-Dade acusado de causar la muerte de su esposa y de su hijastro dentro del apartamento que compartían, en un caso que, según las autoridades, estaría vinculado a un conflicto familiar previo.

El detenido, identificado como José Vidal, enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado con arma, de acuerdo con registros carcelarios. La investigación se centra en lo ocurrido en una vivienda ubicada en la cuadra 17500 y la 67th Place al noroeste, donde agentes hallaron a ambas víctimas con heridas de arma blanca.

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El caso comenzó a tomar forma cuando Vidal llegó por sus propios medios al Memorial Hospital West, en Pembroke Pines, tras recorrer en bicicleta varios kilómetros desde su residencia. Allí ofreció versiones inconsistentes sobre lo sucedido, aunque aseguró que había encontrado la puerta de su vivienda abierta y que fue atacado por dos hombres que lo dejaron inconsciente.

Según su relato, habría permanecido sin conocimiento hasta el día siguiente, momento en que dijo haber descubierto las muertes dentro del inmueble. También afirmó haber llamado al 911 antes de dirigirse al centro médico.

Sin embargo, los elementos recabados por los investigadores contradicen esa versión. Tras acudir al lugar, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) localizaron los cuerpos sin vida en distintas áreas del apartamento, con señales evidentes de violencia.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a otro hospital en Hollywood, donde personal médico determinó que presentaba una herida leve en el abdomen y ninguna lesión en la cabeza, lo que puso en duda su versión de haber estado inconsciente durante horas.

Las pesquisas revelaron además un conflicto previo entre el acusado y su hijastro, relacionado con la desaparición de una cantidad significativa de dinero. De acuerdo con el informe, la víctima habría comunicado a familiares su intención de expulsarlo del hogar un día antes de los hechos.

El análisis de la escena también aportó evidencia clave. De acuerdo con el reporte policial los detectives encontraron huellas de calzado con sangre en varias zonas del interior, las cuales coincidían con unas sandalias localizadas en la cocina. Aunque habían sido limpiadas, aún conservaban rastros biológicos. Imágenes de vigilancia muestran al detenido utilizando ese calzado.

Registros de cámaras de seguridad captaron además al implicado realizando múltiples recorridos hacia un contenedor de basura cercano, transportando bolsas durante la jornada previa. En esas grabaciones no aparece ninguna persona que coincida con la descripción de los supuestos agresores mencionados en su versión inicial.

Otro video lo muestra deteniéndose en una estación de servicio para comprar boletos de lotería mientras se dirigía al hospital, un detalle que refuerza las inconsistencias en su relato.

Durante el interrogatorio, Vidal reconoció haber tenido un enfrentamiento físico con su hijastro en medio de la disputa por el dinero y confirmó que enfrentaba una inminente salida del apartamento.

El hombre fue ingresado en la cárcel del condado y presentado ante un juez durante el fin de semana, quien ordenó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

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