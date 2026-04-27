lunes 27  de  abril 2026
SE BUSCA

Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI

El conductor recogió vehículos en Georgia y debía entregarlos en el sur de Florida. Perdió contacto tras una parada en Brevard; la unidad fue hallada sin él y con parte de la carga desaparecida

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

COLLAGE DLA/ FBI
Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026.

Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026.

FBI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La desaparición de un camionero de origen cubano que transportaba vehículos hacia el sur de Florida ha activado una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que intenta reconstruir una secuencia de hechos marcada por un desvío inusual, pérdida de comunicación y hallazgos parciales de la carga.

El conductor, identificado como Alejandro Jacomino González, inició su recorrido el 16 de abril tras recoger varios automóviles en el Puerto de Brunswick, en Georgia. Su destino era Miami, en una ruta que forma parte de operaciones regulares de transporte de este tipo de mercancía.

Lee además
El padre Alberto Cutié.
UNA SOLA VOZ

Miami clama por la libertad de Cuba en jornada internacional de oración
Precio de la gasolina en Florida baja. 
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina en Florida baja a $3.94, Miami sigue entre las ciudades más caras

De acuerdo con la información recopilada por agentes federales, el trayecto transcurrió sin incidentes hasta una parada en el condado de Brevard, en Florida. Allí, González permaneció durante varias horas en un área de descanso ubicada en la zona de Grant-Valkaria, un punto clave dentro de la reconstrucción de los hechos.

Los registros del sistema GPS establecen que, alrededor de la 1:21 a.m., el vehículo se encontraba detenido en ese lugar. Posteriormente, a las 7:49 a.m., retomó la marcha en dirección sur, pero casi de inmediato realizó un giro que lo llevó hacia el norte, en dirección a Jacksonville, un cambio de rumbo que los investigadores consideran atípico dentro de la lógica del trayecto previsto hacia Miami.

Ese movimiento marca el último registro claro del recorrido. Poco después, González dejó de responder a comunicaciones, lo que derivó en el reporte de la unidad como desaparecida y el inicio de la búsqueda.

El transporte de carga fue localizado posteriormente en Port Wentworth, en el estado de Georgia, pero sin el conductor. En el remolque tampoco se encontraba la totalidad de los automóviles. Según precisó el FBI, varios de los vehículos transportados habían sido sustraídos.

En el desarrollo de la investigación, tres de esos autos han sido recuperados en Florida, mientras que otros continúan desaparecidos, al igual que el paradero del conductor.

Las autoridades federales manejan el caso bajo la clasificación de desaparición sospechosa, en un contexto que combina elementos de interrupción abrupta del trayecto, desvío geográfico y posible sustracción de mercancía.

Alejandro Jacomino González
Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026.

Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026.

Como parte de las diligencias, el FBI difundió un boletín con la imagen y características físicas de González. Es descrito como un hombre hispano de tez blanca, ojos marrones, calvo, con barba y bigote. Mide aproximadamente 5 pies con 11 pulgadas y pesa unas 200 libras. Presenta tatuajes distintivos: uno que cubre completamente el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y una inscripción con la palabra “Elisia” en ese mismo antebrazo.

La agencia ha centrado parte de sus esfuerzos en reconstruir lo ocurrido durante el intervalo en que permaneció en el área de descanso del condado de Brevard. En ese sentido, solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca de ese punto entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026, especialmente en la zona sur del área, próxima a la rampa que conecta nuevamente con la I-95 en dirección sur.

Imágenes, videos o cualquier material visual captado en ese rango horario podrían aportar información determinante para esclarecer los movimientos del conductor, identificar posibles interacciones y precisar en qué momento se produce la ruptura de la ruta prevista. Se solicita a quien posea dicho material que lo comparta a través del siguiente enlace.

El caso se mantiene activo mientras los investigadores analizan evidencia, rastrean los vehículos faltantes y buscan establecer si la desaparición responde a un hecho aislado o a una acción coordinada vinculada al traslado de la carga.

Temas
Te puede interesar

Audi Revolut F1 Team apuesta por Miami en la semana de Fórmula 1

Selección Argentina de Fútbol suma a Google como sponsor global

Miami se consagra como epicentro tecnológico con eMerge Americas 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
RECORRIDO PREVIO

De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

Científico venezolano Vladimiro Mujica. video
OBITUARIO

Fallece en México científico venezolano y defensor de la democracia Vladimiro Mujica

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
SIGUEN COLABORANDO

Venezuela envía insumos al régimen Cuba: la alianza sigue vigente

Esta imagen, publicada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a la persona que él afirma ser el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras su detención el 25 de abril de 2026. video
REACCIÓN PRESIDENCIAL

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.  
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

Te puede interesar

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
SE BUSCA

Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Precio de la gasolina en Florida baja. 
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina en Florida baja a $3.94, Miami sigue entre las ciudades más caras

Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Byron Donalds propone herramienta para calificar aseguradoras de Florida y reducir costo de pólizas

En la actualidad existen miles de demandas vinculadas a la crisis de los opioides en Estados Unidos.
 OPIOIDES

Acuerdo multimillonario por OxyContin avanza con pagos de hasta $7,000 millones; Florida entre los estados impactados

Imagen referencial. 
TESTIMONIOS

Éxodo masivo es una bomba demográfica para el futuro de Cuba