Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI

Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026.

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.

MIAMI. – La desaparición de un camionero de origen cubano que transportaba vehículos hacia el sur de Florida ha activado una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que intenta reconstruir una secuencia de hechos marcada por un desvío inusual, pérdida de comunicación y hallazgos parciales de la carga.

El conductor, identificado como Alejandro Jacomino González , inició su recorrido el 16 de abril tras recoger varios automóviles en el Puerto de Brunswick, en Georgia. Su destino era Miami, en una ruta que forma parte de operaciones regulares de transporte de este tipo de mercancía.

De acuerdo con la información recopilada por agentes federales, el trayecto transcurrió sin incidentes hasta una parada en el condado de Brevard, en Florida. Allí, González permaneció durante varias horas en un área de descanso ubicada en la zona de Grant-Valkaria, un punto clave dentro de la reconstrucción de los hechos.

Los registros del sistema GPS establecen que, alrededor de la 1:21 a.m., el vehículo se encontraba detenido en ese lugar. Posteriormente, a las 7:49 a.m., retomó la marcha en dirección sur, pero casi de inmediato realizó un giro que lo llevó hacia el norte, en dirección a Jacksonville, un cambio de rumbo que los investigadores consideran atípico dentro de la lógica del trayecto previsto hacia Miami.

Ese movimiento marca el último registro claro del recorrido. Poco después, González dejó de responder a comunicaciones, lo que derivó en el reporte de la unidad como desaparecida y el inicio de la búsqueda.

El transporte de carga fue localizado posteriormente en Port Wentworth, en el estado de Georgia, pero sin el conductor. En el remolque tampoco se encontraba la totalidad de los automóviles. Según precisó el FBI, varios de los vehículos transportados habían sido sustraídos.

En el desarrollo de la investigación, tres de esos autos han sido recuperados en Florida, mientras que otros continúan desaparecidos, al igual que el paradero del conductor.

Las autoridades federales manejan el caso bajo la clasificación de desaparición sospechosa, en un contexto que combina elementos de interrupción abrupta del trayecto, desvío geográfico y posible sustracción de mercancía.

Alejandro Jacomino González Se solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026. FBI

Como parte de las diligencias, el FBI difundió un boletín con la imagen y características físicas de González. Es descrito como un hombre hispano de tez blanca, ojos marrones, calvo, con barba y bigote. Mide aproximadamente 5 pies con 11 pulgadas y pesa unas 200 libras. Presenta tatuajes distintivos: uno que cubre completamente el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y una inscripción con la palabra “Elisia” en ese mismo antebrazo.

La agencia ha centrado parte de sus esfuerzos en reconstruir lo ocurrido durante el intervalo en que permaneció en el área de descanso del condado de Brevard. En ese sentido, solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en o cerca de ese punto entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril de 2026, especialmente en la zona sur del área, próxima a la rampa que conecta nuevamente con la I-95 en dirección sur.

Imágenes, videos o cualquier material visual captado en ese rango horario podrían aportar información determinante para esclarecer los movimientos del conductor, identificar posibles interacciones y precisar en qué momento se produce la ruptura de la ruta prevista. Se solicita a quien posea dicho material que lo comparta a través del siguiente enlace.

El caso se mantiene activo mientras los investigadores analizan evidencia, rastrean los vehículos faltantes y buscan establecer si la desaparición responde a un hecho aislado o a una acción coordinada vinculada al traslado de la carga.