lunes 27  de  abril 2026
DICTADURA

Prisoners Defenders denuncia desnutrición forzada en cárceles de Cuba

La ONG en un informe advierte que unos 90,000 presos reciben raciones mínimas de alimentos y enfrentan condiciones degradantes bajo el régimen cubano

Vista de una cárcel en Cuba.

Vista de una cárcel en Cuba.

TOMADA DE DIARIO DE CUBA
Presos en una cárcel de Granma, en Cuba.&nbsp;

Presos en una cárcel de Granma, en Cuba. 

DIARIO DE CUBA / LABAYAMESACUBA
Presos aumentan en Cuba.

Presos aumentan en Cuba.

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La organización no gubernamental Prisoners Defenders denunció este lunes que cerca de 90,000 presos en Cuba enfrentan “daños irreversibles” por desnutrición forzada, como consecuencia de la escasez extrema de alimentos y las precarias condiciones carcelarias impuestas por el régimen.

El informe, elaborado a partir de fotografías, testimonios directos y material recopilado en distintas prisiones de la isla, expone un patrón sistemático de raciones insuficientes, condiciones sanitarias degradantes, infestaciones de chinches y falta de atención médica.

Lee además
¿y si cuba libre no es como la sonamos?
OPINIÓN

¿Y si Cuba libre no es como la soñamos?
Imagen referencial. 
TESTIMONIOS

Éxodo masivo es una bomba demográfica para el futuro de Cuba

Según la ONG, la dieta diaria documentada aporta entre 250 y 353 kilocalorías, muy por debajo de las aproximadamente 2,500 necesarias para un adulto promedio. Esto significa que los reclusos reciben apenas entre 10% y 14% del requerimiento energético básico.

Deterioro progresivo

La organización advierte que, mantenida durante meses o años, esta situación provoca desnutrición severa, con consecuencias como pérdida extrema de peso, debilidad, deterioro físico general y otras complicaciones graves que pueden resultar irreversibles.

De acuerdo con datos de World Prison Brief, Cuba cuenta con alrededor de 90,000 personas privadas de libertad, lo que equivale a cerca del 1% de su población, todas potencialmente expuestas a estas condiciones.

El informe también denuncia la presencia de infestaciones en colchones y celdas, así como la ausencia de atención médica adecuada, lo que agrava el estado de salud de los reclusos.

Presos de conciencia

En el caso de los presos políticos, la situación resulta aún más crítica. La ONG documenta que al menos 447 presentan patologías graves provocadas o agravadas por el encarcelamiento, mientras otros 47 sufren trastornos mentales severos sin tratamiento.

Asimismo, la organización cifra en 1,250 el número de personas encarceladas por motivos políticos en la isla.

Las denuncia refuerza las críticas sobre el sistema penitenciario cubano y evidencian un patrón de violaciones de derechos humanos bajo el régimen, en un contexto donde la crisis generalizada continúa deteriorando las condiciones de vida dentro y fuera de las cárceles.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Nueva ley de Aduanas en Cuba impacta desde Miami envíos y viajes hacia el país

Colombia afirma que la última ola de atentados es una "respuesta" a acciones contra las disidencias

Director del FBI asegura que estarán "listos" para una segunda cena de corresponsales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Sala de espera de equipajes en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.
ADUANA CUBANA

Nueva ley de Aduanas en Cuba impacta desde Miami envíos y viajes hacia el país

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
SE BUSCA

Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
SIGUEN COLABORANDO

Venezuela envía insumos al régimen Cuba: la alianza sigue vigente

Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Byron Donalds propone herramienta para calificar aseguradoras de Florida y reducir costo de pólizas

José Vidal, de 79 años. 
SUCESO

Doble crimen en Miami-Dade: arrestan a anciano acusado de matar a su esposa y a su hijastro

Te puede interesar

Medios instalados fuera del Edificio de la Corte de los Estados Unidos E. Barrett Prettyman el 27 de abril de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Fiscalía acusa de tres cargos federales al hombre que intentó asesinar a Trump en cena de corresponsales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.
EEUU

Melania Trump pide a la cadena ABC medidas contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez

Imagen referencial.
SEGURIDAD

DeSantis firma ley que permite a iglesias, sinagogas y mezquitas de Florida tener voluntarios armados

Aeronaves de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NEGOCIOS

American Airlines rechaza propuesta de fusión de United Airlines

José Vidal, de 79 años. 
SUCESO

Doble crimen en Miami-Dade: arrestan a anciano acusado de matar a su esposa y a su hijastro