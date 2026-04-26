De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.

MIAMI . - La investigación federal sobre Cole Tomas Allen, de 31 años, perfila un desplazamiento, al parecer, planificado desde California hasta la capital estadounidense en los días previos al incidente registrado en el Washington Hilton, durante la noche del 25 de abril de 2026 en la White House Correspondents’ Dinner, un encuentro que reunía al presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, altos funcionarios del gabinete, periodistas e invitados.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Allen debió haber salido de la costa oeste y llegar a Washington, D.C. tras un itinerario que pudo haber sido con escalas intermedias. El sospechoso se hospedó en el mismo hotel sede del evento, lo que pudo haberle facilitado moverse dentro del perímetro sin levantar alertas iniciales. Presuntamente el individuo debió haber permanecido en el lugar, al menos varios días antes del hecho.

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La secuencia ubica el incidente en horas de la noche, cuando el individuo se debió haberse dirigido al punto de control de acceso, en la zona de lobby, y una vez ahí, intentar atravesarlo armado.

Según se ha reportado, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos reaccionaron de inmediato; se produjo un intercambio de disparos y fue neutralizado y reducido dentro del perímetro de seguridad, sin que lograra ingresar al salón principal.

Un agente resultó impactado en el chaleco antibalas y, hasta el momento, no se reportan víctimas civiles. El presidente Donald Trump fue evacuado como parte del protocolo de protección, al igual que el vicepresidente JD Vance; ambos resultaron ilesos. La investigación quedó a cargo del FBI.

Allen, residente de Torrance, California, es graduado en ingeniería mecánica en el California Institute of Technology y cuenta con estudios de posgrado en ciencias de la computación. Enfrenta cargos iniciales por uso de arma de fuego durante un delito violento y asalto a un agente federal con arma peligrosa; las autoridades no descartan imputaciones adicionales conforme avance el caso. Hasta el momento, no se ha establecido una motivación concluyente, aunque se examinan dispositivos electrónicos y escritos personales.

Como parte de las diligencias posteriores, un equipo del Servicio Secreto de Estados Unidos realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso en California, en busca de evidencia que permita esclarecer la planificación y posibles motivaciones.

La combinación de viaje interestatal, alojamiento en el mismo recinto y armamento múltiple sostiene la hipótesis de premeditación. El hecho, contenido en el área de control de acceso y no en el salón del evento, vuelve a poner el foco en la eficacia de los anillos de seguridad y en la capacidad de respuesta ante intentos de irrupción en actos de alto perfil.