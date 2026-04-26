domingo 26  de  abril 2026
OBITUARIO

Fallece en México científico venezolano y defensor de la democracia Vladimiro Mujica

El doctor en Química Cuántica, que trabajaba como profesor en EEUU, sufrió un evento repentino. Su pérdida causa consternación

Científico venezolano Vladimiro Mujica.

Científico venezolano Vladimiro Mujica.

Captura de pantalla/YouTube/Interamerican Institute for Democracy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El científico y académico venezolano Vladimiro Mujica falleció en México este sábado 26 de abril, según informaron allegados, y su muerte repentina ha causado consternación en círculos académicos, universitarios y políticos, áreas en las cuales se destacó como genuino defensor de la democracia y la libertad.

Mujica, de 71 años de edad, se graduó de químico en la Universidad Central de Venezuela (1979) y obtuvo su doctorado en Química Cuántica en la Universidad de Uppsala, Suecia. Desde 2009, era profesor titular de la Escuela de Ciencias Moleculares de la Universidad Estatal de Arizona, en EEUU.

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Pero más allá de su trayectoria científica, el científico e intelectual estuvo vinculado en la última década a la líder opositora María Corina Machado y fue desde 2024 asesor de su equipo en el Consejo Político Internacional.

Científico con la democracia

Su convicción por la democracia quedó registrada no solo en diversas intervenciones en foros, como el del Instituto Interamericano por la Democracia (2024), sino también en la presentación que hizo de sí mismo como “científico, interesado en los retos del conocimiento y en la supervivencia de la democracia y la libertad”, en la red X.

“Su partida deja un vacío inmenso, no solo en los laboratorios y aulas donde su intelecto brilló con luz propia, sino en cada rincón de la lucha cívica venezolana que él transitó con humildad y valentía”, escribió el político y exalcalde venezolano Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del ComandoConVzla de Machado.

“Consternados por la sorpresa y el dolor, despedimos hoy a un hombre extraordinario: Vladimiro Mujica”, inició Ledezma su mensaje de condolencia en X en el que destacó el renombre mundial, sino también su condición de ciudadano ejemplar que puso el conocimiento al servicio de la justicia.

Compromiso con Venezuela

“Durante más de dos décadas, nos acompañó sin descanso en las jornadas cívicas, alzando su voz por la democracia y la paz que tanto soñó para su amada Venezuela”.

“Su compromiso llegó a su punto más alto cuando, en 2023, aceptó con generosidad el llamado de María Corina Machado para integrar el Consejo Político Internacional”, señaló Ledezma.

“Desde allí, con la misma precisión que aplicaba a la ciencia, trabajó para impulsar los planes y sueños libertarios que compartimos, convencido de que la libertad es el único experimento que no puede fallar”, añadió el exalcalde, en su despedida a Mujica, cuya partida fue lamentada en las redes.

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FUENTE: Con información red X

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