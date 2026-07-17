DeSantis inaugura estatua de Ponce de León en Capitolio de Florida

MIAMI.— El gobernador Ron DeSantis inauguró este viernes 17 de julio una estatua de Juan Ponce de León en el Capitolio de Florida, como parte de las actividades organizadas por el estado para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

La escultura fue colocada en la plaza principal del Capitolio, frente a una estatua del presidente George Washington, y busca reconocer el papel del explorador español en el inicio de la historia escrita de Florida.

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“Hoy inauguramos una nueva estatua de Juan Ponce de León en el Capitolio de Florida, en honor al explorador cuya llegada en 1513 marcó el comienzo de la historia escrita de Florida y dio nombre a nuestro estado”, afirmó DeSantis.

El gobernador sostuvo que la historia floridana comenzó mucho antes de su incorporación como estado y de la fundación de Estados Unidos.

“Este hecho propició que San Agustín se convirtiera en la ciudad europea con asentamiento continuo más antigua de EEUU, incluso antes que Plymouth, incluso antes que Jamestown. Así que Florida ha formado parte de la historia de este país durante mucho tiempo, de diversas maneras, primero bajo la influencia española y luego bajo la inglesa”.

“La historia de Florida se remonta a más de cinco siglos y ayudó a moldear la nación que conocemos hoy. Mientras EEUU celebra su aniversario 250, Florida está liderando el camino al preservar y celebrar nuestra historia”, agregó.

¿Dónde está la estatua de Ponce de León en Florida?

La nueva estatua se encuentra en el complejo del Capitolio estatal, en Tallahassee, dentro de la plaza principal y frente al monumento dedicado a George Washington.

Según la oficina del gobernador, la obra pretende funcionar como un recordatorio permanente de la herencia histórica de Florida y de valores como la independencia, el valor y la determinación.

La inauguración forma parte de America250FL, una iniciativa estatal compuesta por ceremonias, exposiciones educativas, monumentos y actividades relacionadas con los 250 años de la independencia estadounidense.

Ponce de León y el origen del nombre La Florida

Juan Ponce de León encabezó en 1513 la primera expedición europea ampliamente documentada a las costas de Florida. Los registros escritos sobre la historia del territorio comienzan con la llegada del explorador español, según el Departamento de Estado de Florida.

La expedición llegó a la costa oriental de la península entre el 2 y el 8 de abril de 1513, posiblemente cerca de la actual ciudad de St. Augustine, aunque el lugar exacto continúa siendo objeto de debate histórico.

Ponce de León llamó al territorio La Florida, una denominación relacionada con la Pascua Florida, celebración española de la época, además de la vegetación observada durante el viaje.

Su expedición navegó posteriormente hacia el sur por la costa atlántica y llegó hasta los Cayos de Florida.

El regreso de Ponce de León en 1521

Ponce de León regresó en 1521 con unas 200 personas, caballos y otros animales, en un intento por establecer una colonia en la costa suroeste de la península.

El proyecto fracasó después de enfrentamientos con habitantes indígenas de la región. El explorador resultó herido y murió posteriormente. El pueblo calusa constituía entonces una sociedad poderosa asentada principalmente en el suroeste de Florida.

Ponce de León fue sepultado en la Catedral de San Juan Bautista, en Puerto Rico.

Funcionarios destacan el legado español de Florida

La secretaria del Departamento de Protección Ambiental de Florida, Alexis A. Lambert, señaló que la institución conserva numerosos documentos originales en español relacionados con la exploración y la propiedad de tierras en el estado.

“Es un honor participar en la conmemoración de Ponce de León por su papel fundamental no solo en la historia de Florida, sino también en la historia mundial”, declaró Lambert.

El secretario de Estado, Cord Byrd, destacó que la expedición de 1513 representa el primer registro documentado de europeos en Florida.

“El legado de exploración de Ponce de León todavía resuena a través de los siglos y, en este aniversario 250 de nuestra nación, el espíritu de descubrimiento continúa dando forma a Florida”, dijo Byrd.

Bryan Griffin, presidente y director ejecutivo de VISIT FLORIDA, afirmó que el explorador tuvo un papel decisivo en la historia del estado, incluso al otorgarle el nombre La Florida.

Florida amplía su programa de monumentos históricos

La escultura de Ponce de León es la más reciente de una serie de estatuas y monumentos inaugurados por el Gobierno de Florida como parte de las celebraciones de America 250.

El pasado 1 de julio, DeSantis presentó una réplica de la Campana de la Libertad en Liberty County. La administración estatal indicó que el programa incluye una docena de estatuas dedicadas a fundadores, personajes históricos y símbolos estadounidenses.

Florida también ha instalado monumentos dedicados a figuras como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Monroe, Alexander Hamilton y James Madison en condados que llevan sus nombres.

Otros actos han incluido estatuas del presidente Ronald Reagan en Florida International University; del abolicionista Frederick Douglass en St. Augustine; del presidente Calvin Coolidge en Bok Tower Gardens, y de Abraham Lincoln en The Villages.

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