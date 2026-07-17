viernes 17  de  julio 2026
URGENTE

Sur de México sacudido por sismo de magnitud 7,3

El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 8:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional

urgente.
DLA

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes el sur de México, con epicentro frente a las costas de Chiapas, lo que provocó evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios, además de la activación de protocolos de emergencia en la entidad, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

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El organismo corrigió posteriormente un reporte preliminar que había estimado una magnitud de 6,8 y una localización distinta, para confirmar que se trató de un sismo de 7,4 grados.

El temblor fue percibido en amplias zonas de Chiapas, incluido el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de personas abandonaron inmuebles y permanecieron en calles y espacios abiertos mientras las autoridades verificaban posibles afectaciones.

La sacudida también generó alarma en oficinas públicas, centros de trabajo y establecimientos comerciales de distintos municipios, donde se aplicaron protocolos de evacuación como medida preventiva.

Minutos después, a las 09:21 hora local (15:21 GMT), se registró una réplica perceptible para la población, lo que prolongó la incertidumbre y llevó a muchas personas a permanecer fuera de sus viviendas.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que activó los mecanismos de monitoreo y evaluación en las diferentes regiones del estado para determinar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

Asimismo, la dependencia exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades destacan la revisión de instalaciones de gas y energía eléctrica, mantenerse alejados de estructuras que pudieran representar un riesgo y reportar cualquier incidente al número de emergencias 911.

Uno de los aspectos que generó inquietud entre habitantes de San Cristóbal de Las Casas fue la ausencia de una alerta sísmica audible, por lo que muchas personas reaccionaron únicamente al percibir el movimiento telúrico.

México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Rivera, Pacífico y Caribe. Los estados del sur y la costa del Pacífico, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, registran con frecuencia movimientos telúricos de intensidad considerable.

El sismo ocurre además en una zona históricamente vulnerable a este tipo de fenómenos. En septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8,2 con epicentro frente a las costas de Chiapas dejó decenas de muertos y severos daños en el sur del país, siendo uno de los más fuertes registrados en la historia reciente de México.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales continúan con las labores de inspección para descartar afectaciones mayores.

FUENTE: Con información de EFE

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