Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

MIAMI. - El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación sobre el uso de bromato de potasio en el pan y otros horneados que se venden en el estado, con citaciones a General Mills y a su filial Pillsbury, ante la sospecha de que el aditivo, clasificado como posible cancerígeno, circula en la cadena de suministro sin advertencias al consumidor.

Uthmeier precisó que su oficina apenas está en la fase preliminar y que ninguna empresa enfrenta todavía una demanda.

“Por ahora, nadie ha sido demandado. Queremos obtener más información”, declaró. “Emitiremos citaciones a las empresas que compran y venden productos que contienen bromato de potasio. Comenzaremos con General Mills y su filial Pillsbury. Es probable que la lista continúe”.

La citación, amparada en la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida, reclama registros sobre qué productos contienen el compuesto, qué información recibieron los compradores, qué sabían los directivos acerca de los riesgos sanitarios y si esos productos llegaron a escuelas públicas. La medida no equivale a una acusación formal.

Qué es y cómo se regula

El bromato de potasio actúa como agente oxidante que fortalece la masa, blanquea la harina, aumenta el volumen del pan y prolonga su vida útil, sobre todo en la panificación comercial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo autoriza, aunque exige que quede poco o ningún residuo en el producto terminado, y lo mantiene bajo revisión.

Entretanto, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como posible carcinógeno humano, con base en estudios que documentaron tumores en animales. Varios países lo prohíben como aditivo alimentario, entre ellos los de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, China, India y Brasil. En Estados Unidos, California lo vetó en el pan.

Trasfondo político

Críticos de Uthmeier pusieron en contexto que el funcionario hace campaña para conservar el cargo en noviembre.

Al acto en el que anunció la investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central, en Orlando, asistió la representante estatal Meg Weinberger, quien copatrocinó el proyecto HB 595, para prohibir desde 2028 ciertos colorantes y el bromato de potasio, sin que la iniciativa llegara a discutirse en comisión.

“Esta investigación busca proteger a las familias de Florida y ofrecer transparencia a nuestros consumidores”, afirmó Uthmeier en un comunicado. “Los floridanos tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que compran y con los que alimentan a sus hijos”. La oficina no divulgó un calendario.

Dos nombres históricos de la harina

General Mills, con sede en Golden Valley, Minnesota, nació en 1928 de la fusión de varias molineras de Minneapolis y hoy vende más de cien marcas en el mundo, entre ellas la harina Gold Medal, los cereales Cheerios y las mezclas Betty Crocker.

Por su parte, Pillsbury, fundada en Minneapolis en 1869, fue durante más de un siglo su gran rival en la molienda de trigo, hasta que General Mills la compró en 2001 a la británica Diageo por unos 10.000 millones de dólares. Se identifica con la harina Pillsbury’s Best y las masas refrigeradas.