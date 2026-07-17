viernes 17  de  julio 2026
ENCUESTA

Confianza de consumidores en EEUU registra su nivel más alto desde febrero

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 54,4 puntos en julio, casi 10% por encima de la lectura de junio, según datos preliminares

Una mujer compra en uno de los mercado de Sams Club, una de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos.

Una mujer compra en uno de los mercado de Sam's Club, una de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó este mes su nivel más alto desde febrero impulsada por una caída de los precios del petróleo antes de la nueva ofensiva de EEUU en Irán, indicó el viernes una encuesta de referencia realizada antes de la reanudación de hostilidades en el Medio Oriente.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 54,4 puntos en julio, casi 10% por encima de la lectura de junio, según datos preliminares.

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"La confianza de los consumidores alcanzó su nivel más alto desde febrero de este año, gracias a la moderación de las presiones sobre los precios en las gasolineras en las últimas semanas", resume la directora de la encuesta, Joanne Hsu, citada en un comunicado.

No obstante, añade, "esta dinámica positiva podría resultar difícil de mantener" ante la nueva subida de los precios, que también es momentánea por la nueva ofensiva de .

Ofensiva hace subir otra vez precios del petróleo

Indicó que las entrevistas para el informe de julio se realizaron entre el 23 de junio y el 13 de julio, y que más del 70% se completó antes de que se reanudaran los combates el 7 de julio.

La ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen terrorista de Irán el 28 de febrero disparó los precios de la energía a nivel mundial, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos.

Los mayores costos se han ido trasladando a la mayor economía del mundo.

El precio promedio actual de la gasolina en Estados Unidos es de 3,98 dólares por galón (3,8 litros), sigue siendo superior al promedio de 3,16 dólares por galón registrado hace un año.

Las expectativas de inflación a un año bajaron ligeramente, hasta 4,2% en julio, frente a 4,6% de junio, pero siguen elevadas, apuntó Hsu.

FUENTE: Con información de AFP.

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