Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

CARACAS.- Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional venezolana de 2015, cabeza de un sector opositor que iniciará un diálogo con el chavismo respaldado por Washington, agradeció este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por “su firme respaldo” y su “compromiso con la recuperación democrática” del país suramericano.

“Ratificamos nuestro compromiso de avanzar, con unidad y responsabilidad, hacia la recuperación y reconstrucción del país, el restablecimiento de la institucionalidad democrática y una transición pacífica”, expresó Figuera en X.

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La política, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y que estuvo controlado por la oposición, respondió así a una publicación en esa red social del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien dijo que EEUU “acoge con satisfacción el anuncio” del proceso de negociación pautado para el próximo 1 de agosto.

Según anunciaron las partes, el proceso se iniciará para promover la democracia en Venezuela, que aún sufre las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó al menos 4,829 muertos, más de 16,700 heridos y cuantiosos daños materiales.

“Celebramos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política”, señaló Pigott.

El miércoles, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento, controlado por el chavismo, y el grupo liderado por Figuera.

Un día antes, el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, había explicado que el encuentro tendría como objetivo “reunir información” sobre la vía de diálogo anunciada y “definir una posición pública al respecto”.

Las conversaciones entre Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, quien también es hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos.

Machado, también Premio Nobel de la Paz, ha insistido en que ella tiene “la responsabilidad de dirigir” una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Figuera ha conversado con Machado

Figuera que fue designada por el Departamento de Estado de EEUU para iniciar el diálogo con el oficialismo.

“Estoy asumiendo una invitación que me hizo el Departamento de Estado de EEUU”, dijo a su llegada a Venezuela, el pasado 18 de junio.

El pasado miércoles 15 de julio, en una entrevista radial aclaró que sus contactos con María Corina Machado han sido de carácter estrictamente personal, desmarcando la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional de militancias partidistas particulares.

“Lo dije claramente, sí he tenido conversaciones con carácter personal (con Machado), pero he manifestado públicamente mi voluntad de no asumir una militancia política, sino institucional, porque yo creo que el mecanismo y la seriedad que reviste este momento, este planteamiento, tiene, indudablemente, que tener una posición ajena a una militancia política”.