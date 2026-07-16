jueves 16  de  julio 2026
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La portavoz de la Casa blanca, Karoline Leavitt, dijo que el operador de teleprompter fue puesto en licencia administrativa sin sueldo por orden del Presidente y "no trabajará más en la Casa Blanca"

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Casa Blanca informó el viernes que un operador de teleprompter del presidente Donald Trump fue suspendido por evidencias de realizar apuestas en un mercado de predicciones sobre el contenido de los discursos del presidente.

La portavoz Karoline Leavitt dijo que el operador de teleprompter fue puesto en licencia administrativa sin sueldo por orden del presidente y que "ya no trabajará más en la Casa Blanca".

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Leavitt afirmó que el mandatario considera el hecho "profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza".

"Existen directrices éticas muy estrictas aquí en la Casa Blanca que establecen explícitamente que esto no se puede hacer", agregó.

Según la cadena ABC News, Gabriel Pérez habría ganado más de 100.000 dólares con apuestas realizadas en el mercado de predicciones Kalshi sobre palabras o frases específicas que aparecerían en los discursos de Trump.

Kalshi alertó sobre lo que se consideró una actividad sospechosa.

Pérez había operado el teleprompter del presidente Trump desde su primer mandato.

FUENTE: Con información de AFP.

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