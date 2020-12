¡A punto de dar a luz! Fernanda Castillo siente que su bebé la protege

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCILpiaAFsdI%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKnpezqMg7XvRMpCsgSOgw4cAkcZA3ruo9E8E7a1t37oZBG93Y07kMUWFPeAaEUVokSwQhOZBytN9rinAI2kRqCM5u2tkFMYBL8skXwOP2hz6yFEL5M34ZBjHY2PnBPSdxZAY4U86BhbRuEjzZCnBtbMZBhYmCeUddsARs8QfvV View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

“Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto”, contó la actriz de El señor de los cielos.

La actriz está más que segura que el bebé la protege. “Siento la sensación de que él me protege, más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger”, dijo.

Como todo padre, Fernanda Castillo y su pareja, el también actor Erik Hayser, piensan en el futuro de su primer hijo. Pero, para ellos lo principal es la libertad con la que desean que viva su primogénito. “Que nada de lo que yo espero de él lo limite. Quiero que sea libre y que se sienta amado. Hay muchas cosas de mi propia crianza que quiero repetir. A mí me enseñaron cuando era chica que yo podía ser todo lo que quisiera y que lo iba a lograr”, confesó.

“A los cuatro años decía que quería ser actriz y hoy me dedico a eso, y nadie me dijo no puedes. Quiero que mi bebé se convierta en lo que desee, pero también quiero ser quien le enseñe que es amado haga lo que haga y quien decida ser”, dijo la actriz mexicana.