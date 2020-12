Andrés García confiesa que hubo atracción sexual mutua con María Félix

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCHMIFNdMXtC%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANxYSPiIZCTr6zkZBgmdTa9eB4QcLgfkmY05GFsZAE78AfFSj4jJZBAzHdPGBsAZAkRH59h5wrldgh6KLZAgQeXo26ZAylR2DraSUQTISGev3LZBdfV5pcJ9SBRbZBJ6Tcj7DBDyjQuQkNuRSqbB6h6KDSMhHQAHZCwONRIZA2mMe4Q View this post on Instagram A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno)

Durante una entrevista en el programa de De Primera Mano, el dominicano aseguró que tenía una gran admiración por María Félix, aunado a que ambos deseaban participar juntos en el cine mexicano y que de vez en cuando se frecuentaban por lo que comenzó a detectar que entre ellos había una tensión sexual fuerte:

“María Félix, la gran diva mexicana siempre quiso hacer una película conmigo. Era muy amiga mía y de vez en cuando nos juntábamos. Me decía que había que convencer a los productores para que nos dejaran hacer una película juntos, hablé con todos los productores y se murió sin hacer una película”, contó.

Andrés García aseguró que era uno de los admiradores principales de María Félix, aunque también dijo le daba miedo pues “La Doña” tenía un carácter muy fuerte y que le asustaba su apariencia de mujer que obtiene lo que quiere.

“La verdad es que me encantaba María y yo le gustaba a ella, pero me daba un poquito de miedo porque ella me agarraba, me jalaba y me decía: ‘a ver cuando tú y yo hacemos algo’. Y yo le decía que cuando hubiera tiempo, me daba miedo. Queríamos hacer una gran película, una película de antología”, recordó.

Cabe resaltar que, el carácter fuerte de María Félix, el cual desarrolló como una herramienta de protección ante el machismo de diversos productores y directores de cine que pretendían manipularla para hacer lo que ellos quisieran, fue algo que resultó ser uno de sus mayores atractivos y lo que logró que ella se hiciera de papeles importantes.

Actualmente, Andrés García tramita la venta de sus propiedades, con el fin de arreglar sus asuntos pendientes y alejarse de las preocupaciones, aunque dijo que no dejará herencia a sus hijos, quienes tienen estilos de vida independientes.