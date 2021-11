Angelina Jolie habla sobre la situación de Alec Baldwin

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVVhK9IJY3T%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMXAtyZBtg78TiioMdqFPtvcvpkE7PP8ZAaXz8TnpTpmQnQ9cyGsgA3IcRfZCQzTmha1ZBLeOD2oVkNiU0E7BeK2eBT1dsMMZCNKREsVLBQAZAlrdweQS7Dt7mxYRK78Rw0jfPWz0TNiZA5gMQsUztHp68D4u2tNAZDZD View this post on Instagram A post shared by Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Angelina Jolie habló sobre el accidente y se mostró sensible ante la circunstancia, específicamente con los seres queridos de la fallecida cineasta, quien el día del rodaje se encontraba trabajando en el Bonanza Creek Ranch, en Nuevo México. “No puedo imaginar por lo que están pasando estas familias. En este momento el dolor y la tragedia de ese accidente es bastante abrumador…”, expresó la estrella de Hollywood en una entrevista concedida a The Times.

La actriz, quien ha protagonizado películas como “Tomb Raider”, “Mr & Mrs Smith” y “Salt”, entre otras, habló de los extremos cuidados que toma en cada uno de sus proyectos, en los que ha aparecido manipulando armas como parte de sus personajes, un asunto que requiere especial atención para evitar cualquier tipo de percances.

“Siempre he sido muy cuidadosa porque he tenido que trabajar mucho con armas. De la forma en que he trabajado y verificado en cada proyecto cuando estoy dirigiendo, hay ciertos procedimientos. Tienes que tomártelo muy en serio…”, explicó la intérprete, quien está muy consciente de las complejidades que suelen ser parte de los rodajes, en donde no se puede descuidar ningún un aspecto.