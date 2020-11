¿Cerrando ciclos? Demi Lovato se arriesga a raparse el cabello

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHwIF5eBdnD%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAA5XmZASAHeqC9ZCrJt5S6ZBSNnc6pPGAFX9M9A7nfavZCTyQZCkxFGvYpggLKz1z4WQAUAnmcWMwCGc2JuQCbHmtWScttneyRcvZCNLnLZBwVV4MXcaVRJbZCfZBxvCFpajZCT9ZCuZBXdcTpiAI0CUeNCr3LVqM9OTRh07n83SvnFs View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

Este no es el cambio más reciente de la cantante. Hace una semana causó sorpresa con sus cambios de vestuario y cabello. Con un look más atrevido se mostró durante su aparición como anfitriona de los premios People’s Choice Awards.

Ese fin de semana, en el escenario apareció inicialmente con cabello negro y luego lució una peluca rubia.

Ahora, Demi Lovato usó sus redes sociales para mostrar detalles de su nuevo corte de cabello, fue en Instagram donde enseñó la parte posterior de su cabeza afeitada. Con esto, la sección de comentarios se desbordó de mensajes, sobre todo de fanáticos que elogiaban su look más fresco.

Demi Lovato se ha mostrado en público relajada, pese a los altibajos que han rondado su vida últimamente. Durante su participación como presentadora en la premiación, bromeó sobre que “este año han sido los tres años más largos” de su vida.

En tono de broma, hizo un monólogo en el que resaltó que este año se ha enfocado en sí misma y los últimos meses ha trabajado en cursos de pintura y fotografía además de aprender del arte de la meditación.

Pero, no dejó por fuera su episodio romántico fallido con el actor de televisión Max Ehrich. “Hice lo que hicieron todos los demás, entré en modo de cuarentena y me comprometí”, dijo haciendo referencia a su ex pareja.