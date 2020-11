"Cuidemos nuestras palabras": Ximena Navarrete carga contra Lupita Jones

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG9BwiZrG4K%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJpssEaUwCHe5I5hoZAap241uCcqiZC4oHpbYnZBbZCbafkBzgxE7ZCVqwa7ZABYBog0kUWEnma9LpQQ2ZBDbmbHpOpZBMkTZAbyWhBZCVdCvxH2D8UK5xZBjPA5E6KAklNQL2EI3iebWZBctohbU9JZAvza1KmuQjG3BMBsALXp6Dy7Y View this post on Instagram A post shared by Ximena Navarrete (@ximenanr)

En la segunda parte de su mensaje, Ximena Navarrete expresó: "Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano", en un claro mensaje a Lupita Jones.

La descarga de Ximena Navarrete es una respuesta al mensaje, publicado en su perfil de Instagram y que ya no se encuentra disponible, en el que Lupita Jones dijo, entre otras cosas, los problemas con los que Sofía llegó a su organización, además que, al igual que sabía los de ella, tenía conocimiento de los de todas las concursantes.

"Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (...). Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí me empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye", publicó.

Todo inició cuando la modelo Sofía Aragón publicó un video en sus redes sociales, en el que contó todas las cosas que ha vivido durante su participación en Miss Universo, y que al parecer, es algo que otras misses han experimentado de diferentes maneras.

Sofía Aragón señaló a Lupita Jones de no apoyarla económicamente y aseveró que, cuando ella consiguió un recurso económico por parte de su estado, la organización lo ocupó para premiar a las concursantes con un viaje a Nueva York.

Dijo que la organización tampoco la ayudó para ir al médico, y desde hace un año, Sofía Aragón ha sido ignorada por Lupita Jones, bloqueada de redes sociales y omitida de cualquier evento en el que ella, como Miss Universo 2019, tendría que aparecer, como la coronación de su sucesora, evento al cual no ha sido requerida.

Señaló que todas las participantes de Miss Universo, Nuestra Belleza y Mexicana Universal, habían sido apoyadas económicamente para trasladarse a la CDMX, donde se les daba una ayuda mensual para departamento, comida, luz, gas, un coche y hasta chofer, algo que ella no recibió.