Danilo Carrera confronta rumores de infidelidad de Michelle Renaud

"Es más [Michelle Renaud], es una dama, una mujer increíble; es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias" apuntó el histrión.

Danilo Carrera solo tuvo elogios para su exnovia y habló sobre la posibilidad de reconciliación. "Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, que se merece lo mejor y le mandó muchísimo amor", dijo.

Resaltó que prefiere mantener su vida sentimental fuera de los reflectores. "Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada", dijo. "Estoy feliz, contento. No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, no (hay reconciliación)", aseguró.

Pero no fue solo el ex de Michelle Renaud quien se pronunció. Matías Novoa, el actor señalado como tercero en discordia también habló del supuesto romance que mantuvo con la actriz. En ese sentido, descartó por completo y de manera enfática. "No sé por qué se está hablando eso", advirtió.

"Hicimos una película juntos y, entonces, creo que la gente empezó a hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje, pero ya. No pasa nada", manifestó. Por su parte, días atrás Michelle Renaud había manifestado en una publicación de Instagram que estaba soltera.