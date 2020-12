"Ella tiene derecho": Julián Gil habla sobre el romance de Marjorie de Sousa

Llegando Ciudad de México, Julián Gil habló por primera vez en público sobre el empresario Vicente Uribe, quien es el actual novio de Marjorie de Sousa. Para él, la relación es una buena noticia. “Yo creo que ella también tiene el mismo derecho a ser feliz, igual que yo, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor, en ese sentido pues muy contento”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCI3rfD1MTif%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANAvZBpzXU9ofcoRNMDiteLdZAyOUeZApWYK7uxsMl6wXxeYzjJPFNvXmK7M9zAl2fh8EG6wzmjDNN5zciHnSWqpb3tTjC2RBAzzpDr8ksZBKJWoFoBPAKMd3oFkpHuTYZAGDeEtZA72ZBCZC6ZCDWwIhEYiL8qijQ94GlJ92C8A1 View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

El actor de origen argentino dijo que está feliz, a pesar de que legalmente debe estar alejado de su hijo con la venezolana. Planteó que, con la nueva relación de la modelo, su hijo tendrá acceso a una figura paterna, algo que él no podrá ejercer luego de haber perdido el juicio en contra la actriz por la custodia del menor. “Vamos a olvidarnos del presente pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías”.

En ese sentido, Julián Gil descartó iniciar un proceso de apelación, para no prolongar el conflicto y no quiere hacer más daño al pequeño. Pero destacó que espera que Marjorie de Sousa tenga conciencia y le deje en algún momento ver a su hijo.

“¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo (...) Un niño necesita una figura paterna y materna”, destacó.

Algunos medios de comunicación habían señalado que el novio de Marjorie de Sousa salía con ella a pesar de estar casado. Pero, el mismo Vicente Uribe desmintió esta información al mostrar papeles de su divorcio, que se dio en el año 2018, por lo que no estaba incurriendo en ninguna infidelidad y todo parece que la relación con Sousa va por un buen camino.