"Es un sueño": Yalitza Aparicio será presentadora de los Latin Grammy

Yalitza Aparicio AP Chris Young The Canadian Press via AP .jpg La actriz Yalitza Aparicio llega a la Gala Tributo del Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre para reconocer a creadores destacados en la industria cinematográfica en Toronto. AP/Chris Young/The Canadian Press

Pero, esto no fue razón para que siguiera pensando y sintiendo que se divertiría. Dijo que ha contado con un gran equipo que le está ayudando a moldearse rápidamente en su nuevo papel de presentadora.

“Me siento muy agradecida por la oportunidad, esto no es sólo un nombramiento más, es un sueño que yo nunca había pensado. Estar aquí a lado de muchos artistas, aunque a algunos no los he podido ver por las cuestiones de la sana distancia, sí he estado cerca de Carlos Rivera y de Ana Brenda, quienes me han ayudado muchísimo”, comentó.

Yalitza Aparicio aseguró que está muy orgullosa de ser la primera mujer proveniente de los pueblos indígenas de México en poder ser conductora de los Premios Latin Grammys. También destacó que la famosa compañía de moda a la que representa tendrá en mente los diseños de los modistas de América Latina y que eso le ha hecho sentir muy feliz ya que a través de eso, podrá visibilizar el trabajo que hacen los profesionales artesanos de las distintas regiones del continente.

Carlos Rivera, Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras AP En esta combinación de fotos, de izquierda a derecha, Carlos Rivera, Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras, quienes fungirán como anfitriones de la 21ra entrega anual de los Latin Grammy el 19 de noviembre. AP

Además del rol que ejercerá como presentadora, una de las experiencias que más le ha agradado a Yalitza Aparicio es el reciente proyecto en donde adaptó un libro de J.K. Rowling a un podcast, esto la obligó a mejorar mucho su pronunciación del inglés, algo que no ha sido fácil para ella, pero que le divierte mucho y que esto demuestra que todavía tiene mucho que aprender pero también muchas cosas por las cuales divertirse.

A la actriz de origen mexicano le preocupan varios temas, como la fuerte polarización que dificulta crear diálogos y que por ello hay que tener en cuenta siempre la postura del otro. También apuntó que la separación que la pandemia ha causado que en ocasiones interioricemos el malestar de la sociedad cuando deberíamos estar al pendiente de que lo más importante es nuestro bienestar y el de los que nos rodean:

“Yo creo que el problema es lo que consumimos. Yo también uso diversas cosas cotidianas como filtros y todo eso, pero hay que aprender que todas las personas somos dignas y que todos merecemos oportunidades. En ocasiones nos encontramos con muchas puertas cerradas pero lo que realmente ayuda es que sigamos insistiendo, porque así es como se encuentran esos pequeños espacios que nos catapultan a cosas grandes”, dijo.

La presentadora de los Premios Latin Grammys disfruta mucho lo que hace aunque eventualmente se le dificulte hacer un alto. Como ejemplo de ello está los constantes contenidos que ha tenido en sus redes sociales a pesar de la parálisis que hubo por la pandemia de COVID-19.

Yalitza Aparicio se esmeró en aprender sobre los procesos de edición y se convirtió en Youtuber para poder comunicarse con sus seguidores. Asimismo, dijo que su mayor placer está en desconectarse de las diversas ocupaciones que tiene para dedicar tiempo a ella y su familia.