Jennifer López y Maluma vuelven a posterga estreno de su película

La historia que protagonizan JLo y el cantante originario de Medellín cuenta como una exitosa pareja de cantantes termina su relación unas horas antes de contraer matrimonio y todo delante de miles de seguidores. La pareja había lanzado una canción sobre el esperado enlace.

En el film, Jennifer López da vida a Kat Valdez, una cantante que, tras romper con su prometido, se casa de manera repentina con uno de sus seguidores a quien no conoce en nada, interpretado por Owen Wilson. Esta película representa también otro logro alcanzado por el colombiano Maluma, quien lidera carteleras internacionales en el género de música urbana.

La cinta está ambientada en Nueva York y la dirección estuvo a cargo de Kat Coiro, realizadora de series como 'Shameless' o 'Modern Family', la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por Maluma y Jennifer López.

Meses atrás, la pareja de artistas trabajó en Miami, en la grabación de nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado Marry Me. Los dos artistas trabajaron juntos también en la nueva versión de No me ames, el dueto que originalmente grabó Jennifer López con su exesposo, Marc Anthony.