José Eduardo Derbez y la historia de su secuestro

La versión que cuenta José Eduardo Derbez, quien actualmente tiene 29 años de edad, indica que él había terminado la relación con su novia de ese entonces. Pero, al poco tiempo de la ruptura, ella lo buscó en su casa y le pidió que subiera a su automóvil.

Entre los detalles, el hijo de Eugenio Derbez contó que que recibió una llamada de la ex novia, en la que le pedía salir de su casa. El comediante vestía un short y sandalias, imaginando que la de ella sería una visita breve. Algo muy alejado de la realidad. “Me subo al coche y se arranca esta desgraciada”, relató.

José Eduardo Derbez dijo que, mientras ella iba manejando, le reveló que lo llevaba a una cabaña en el Ajusco para secuestrarlo, lo cual lo tomó de broma. “Me dijo ‘tu y yo vamos a estar toda la vida juntos y vamos a ser felices. Te voy a tener amarrado y te voy a llevar de comer diario’, esto mientras iba manejado echa la madre”.

Al verse envuelto en esta situación, el actor tomó el celular de la mujer y la amenazó con tirarlo si no se detenía pero para su sorpresa , su ex novia no le dio importancia y le dijo que lo hiciera. “Lancé su teléfono, traía una computadora y también la lancé. Lacé todo lo que podía para ver si se detenía pero nada”, contó.

Mientras la mujer se negaba a detenerse, José Eduardo Derbez confesó que hasta pensó en pegarle para que esta se detuviera pese a su dilema moral. Pero este surrealista plan se terminó por no ejecutar.

Al rato, el comediante logró convencerla de regresar a su casa con la promesa de casarse y tener hijos, y cuando llegaron al hogar de Victoria Ruffo, el youtuber bajó enseguida y le grito hasta de lo que se iba a morir por haberle retenido contra su voluntad.