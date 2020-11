Las batallas que libra Selena Gómez con su salud mental a causa del Lupus

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH0V6UdjRXw%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALr7sN0iTzCZBNu0Q64uT0farh7Hk0zlS8ZAoB2S3ZAN6dtzQOYO2mWyUECXkc7KRVW8VkFqPJVT6vGPqZAsZCZCPhrVHt1HAMpvhOn4HfMAhKA8CuEEuL8rliVv16gZAprezLkPXoNLe05ZCZA9QsJxLSlBePou5A7EmCjX45fWC View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Para Selena Gómez el hecho de acudir a terapia y recibir ayuda psicológica no es un tema tabú. Al respecto, ha dicho que su madre la crió haciéndole entender que las enfermedades mentales son algo normal que le sucede a mucha gente.

“Mi madre tuvo mucho que ver en esto porque ella no tenía miedo de hablarme de cosas que para muchos latinos todavía son un tabú, entonces comprendí que era posible que alguien sufriera alguna enfermedad mental y eso estaba bien. Era muy pequeña cuando inicié las tarapias y fue increíble, pero creo que todavía estaba averiguando las situación”, explicó.

Selena Gómez tiene en claro que nada de lo que haya hecho en el pasado habría hecho que esté donde está ahora. De hecho, bajo su punto de vista el álbum “Rare” es uno de los mejores y más íntimos.“Mi mejor momento está sucediendo ahora y creo que mi mejor sencillo musical ha sido `Lose You to Love Me´, recuerdo que no podía creer la aceptación que tuvo esta canción en el público, todos estaban como locos emocionados con el tema”, contó.

Agregó que tuvo un momento de reflexión en torno a ese éxito. “Yo simplemente reí porque comprendí que todos esos malos ratos y los conflictos con mis novios valieron la pena. Entonces me di cuenta de la razón por la cual tuve que pasar por todo eso”, dijo en una entrevista. .

La artista destinó las ganancias de su línea de cosméticos y su exitoso álbum para crear un fondo económico y ayudar a personas con problemas mentales en los próximos diez años.

“Esto es lo que siempre he querido hacer y como dice mi madre, nosotros tenemos todo esto y mucha gente no puede tener acceso a un terapeuta o psiquiatra, por eso siempre me encantó la idea de crear centros que se dediquen a ayudar a las personas con problemas como depresión, ansiedad y que sea accesible para todos”, dijo.